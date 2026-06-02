智崴 8K LED 飛行劇院打入日本主題樂園 成效佳

智崴（5263）打造的8K LED飛行劇院去年下旬於日本長崎知名主題樂園豪斯登堡啟用，豪斯登堡社長髙村耕太郎1日指出，導入飛行劇院以來來客數成長約兩成，在頂級IP結合樂園下，看好日本主題樂園未來五年仍有強勁成長力道。

智崴8K LED飛行劇院是日本首座採用LED球幕的飛行劇院，於2025年9月在豪斯登堡正式啟用。

髙村耕太郎表示，智崴飛行劇院o-Ride以8K LED的技術導入效果無庸置疑，從營運角度來看，一般樂園導入新遊樂設施金額龐大，且一個設施只能綁定一個IP，投資效益沒這麼好，相反飛行劇院只要透過更換影片，就能讓遊客有全新體驗，投資效益較高。

髙村耕太郎指出，2025年導入的飛行劇院內容偏向大自然，受眾年齡層較廣，相比而言，今年上映的《新世紀福音戰士・飛行劇場 8K》對年輕、男性客群有很強吸引力，主要是因新世紀福音戰士是日本頂級動漫IP，且其能開發更多周邊產品商機。

豪斯登堡近年陸續與不同IP合作。髙村耕太郎表示，新世紀福音戰士是全球知名IP，除了希望能吸引海外遊客到訪樂園外，新世紀福音戰士對男性客群也有較大吸引力，且該IP有很長的壽命，從20~60歲都有粉絲。

展望未來五年日本主題樂園商機，髙村耕太郎看好成長力道強勁，他分析，日本一大優勢就是擁有全球頂級的動漫IP，因此，日本主題樂園結合IP，一定會比其他國家、市場樂園更具吸引力及競爭力。

從豪斯登堡自身來客數來看，海外約占一成，來自台灣及香港遊客數明顯增加，去年導入飛行劇院來客數成長兩成，周末接近100%滿載，未來希望每年會推出新的遊樂設施。