智崴飛行劇院業務 喊衝

體感設備大廠智崴（5263）搶攻全球飛行劇院升級商機，其8K LED飛行劇院除已在日本知名主題樂園豪斯登堡啟用外，目前已拿下來自中東、越南及台灣市場訂單，且由於其單價高於傳統飛行劇院，對智崴營收及利潤具有加分效果。

智崴董事長歐陽志宏曾指出，今年上半年訂單將比去年同期成長五倍，目前價量都上來，主力需求來自中東及亞洲等市場，其中，中東市場貢獻超過五成，成為接單一大動能。

隨著消費者對沉浸式娛樂體驗要求持續提高，具有更好觀賞效果的8K LED新世代顯示技術成為市場新寵，法人看好，智崴今年營運優於去年，主要成長動能在於主題樂園設備訂單大增，加上併購Flyover Attractions最快年底前貢獻營收，以及爭取代工類新訂單。

智崴的8K LED飛行劇院於2025年在日本豪斯登堡啟用，而越南、台灣及中東市場也有採用智崴LED飛行劇院客戶，其中尤以中東客戶下單最為積極。

法人指出，傳統投影式飛行劇院正逐步朝8K LED方案升級，由於大型沉浸式球幕對解析度要求遠高於一般家用電視，8K在大型飛行劇院場域可展現明顯畫質差異。

此外，由於LED方案單價高於傳統飛行劇院，隨著智崴後續8K LED飛行劇院將在明後年開始出貨，有望帶動智崴營收及獲利上揚。

儘管先前中東爆發戰火，但智崴飛行劇院因在台灣生產，不受戰爭影響，且戰爭期間，中東客戶仍持續與智崴洽談訂單，加上隨著美國與伊朗持續停火談判，中東戰火影響性可望持續降低。

在亞洲市場部分，日本觀光市場需求火熱，主要因日本原先期待藉由2020年東京奧運帶動觀光產業升級，做了許多準備，但因疫情影響而延後發酵，隨著疫後觀光需求快速回升，帶動各地旅遊與娛樂投資明顯增加。

全球娛樂市場自2025年第4季起顯著增溫，智崴今年第1季接單金額創下歷史新高，接單動能也延續到第2季，顯示全球市場復甦力道強勁，預期需求將持續維持高水位。