中菲行四大策略 催出戰力

體感設備大廠智崴（5263）搶攻全球飛行劇院升級商機，其8K LED飛行劇院除已在日本知名主題樂園豪斯登堡啟用外，目前已拿下來自中東、越南及台灣市場訂單，且由於其單價高於傳統飛行劇院，對智崴營收及利潤具有加分效果。

2026-06-02 00:19