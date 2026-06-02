元太電子紙看板 導入桃機

元太（8069）昨（1）日宣布攜手硬體系統整合商光遠科技、廣告媒體營運商廣豐國際媒體，共同打造兼具永續發展、數位創新的新世代機場媒體平台，已於桃園國際機場第二航廈行李提領區建置完成，是全球首座導入於國際機場的75吋彩色電子紙廣告看板。

元太已從顯示器公司轉型為智慧表面材料技術公司，預期2026年營收成長20%至25%。其中，電子貨架標籤（ESL）受惠美國前十大零售商導入，年增上看25%；Signage則為主要動能，彩色電子紙Spectra 6出貨面積已正式超越黑白產品。

面對全球能源需求攀升及AI時代帶來龐大電力消耗，各國政府與企業皆尋求更節能基礎設施解決方案。電子紙顯示技術最大特色在於畫面靜止時幾乎不耗電，僅於內容更新時消耗極少量電力，大幅降低能源使用。此次導入的75吋 E Ink Kaleido彩色電子紙看板更可透過電池長時間運作，不需持續接入市電系統，大幅降低基建需求與長期營運成本。