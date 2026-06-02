鐿鈦矽光子 動能將爆發

鐿鈦矽光子將出貨，成長動能將爆發。鐿鈦（4163）看好AI、高速運算及矽光子帶動高頻測試需求，旗下微波開關產品已完成AI伺服器及矽光子高速測試應用客戶驗證，目前進入準量產階段，未來可望成為營收最大成長亮點。

鐿鈦指出，旗下「微波開關產品」已切入全球前三大量測設備廠及全球晶圓代工龍頭及其他晶圓代工廠應用體系，並同步布局美系AI IC設計公司相關商機。

鐿鈦微波開關主要應用於AI伺服器、高速通訊設備測試、國防及衛星通訊等市場。其中AI應用可滿足高頻訊號路由需求，矽光子高速測試則可提供高精度、低損耗訊號切換。

鐿鈦指出，目前產品已成功完成客戶驗證並進入準量產階段，AI市場需求強勁，未來營收成長可期。

在客戶布局方面，鐿鈦表示，產品已切入全球前三大量測設備廠Keysight、羅德史瓦茲（Rohde & Schwarz）及安立知（Anritsu）等市場，並進入台灣晶圓代工龍頭及其他晶圓代工廠應用體系，相關應用涵蓋AI晶片驗證、測試及量產需求。

除AI商機外，鐿鈦也積極布局國防市場。公司表示，微波開關產品已供應美國上市軍工企業，應用於儀器與測試設備領域，並已交付67GHz RF高頻通訊產品。公司認為，近年全球地緣政治風險升高，各國持續增加國防及通訊基礎建設投資，將有助帶動高頻通訊產品需求成長。

半導體設備關鍵零組件則是另一項成長動能。鐿鈦指出，該公司已成功切入先進製程供應鏈，產品包括晶圓清洗設備使用的旋轉盤、真空與氣體傳輸系統使用的波紋管，以及離子擴散製程設備使用的攪拌棒。

目前布局以前段清洗製程為主，後續將逐步延伸至中段及後段製程。工業應用目前約占營收17%，未來有機會再提升6至10個百分點。