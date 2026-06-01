長聖營收／5月年增25% 細胞新藥 CAR001臨床有正向進展

長聖（6712）1日公告2026年5月合併營收9,060.9萬元，月增6.3%、年增25.05%，長聖表示，公司業績將逐季成長，顯示CDMO與新藥雙引擎策略持續發揮效益，帶動營運穩健成長。

長聖表示，目前CDMO業務穩定成長，並持續深化再生醫療與細胞治療領域布局。在新藥開發方面，異體細胞新藥CAR001已進入高劑量組（Cohort 5），預計於2026年第2季完成Phase I試驗並銜接Phase IIa臨床。

公司說明，CAR001 於復發性膠質母細胞瘤（GBM）患者中持續觀察到初步之抗腫瘤活性與臨床訊號。其中一名中高劑量組（Cohort 4）受試者，由中國醫藥大學附設醫院陳春忠部主任擔任主治醫師；該受試者先前已接受標準放射治療、Temozolomide（TMZ）及Avastin（Bevacizumab）等二線以上治療，屬對Avastin治療反應不佳之難治型個案（Avastin refractory），後續納入CAR001臨床試驗。

長聖解釋，該受試者自2025年7月接受首劑CAR001治療後，持續追蹤已超過十個月，最新MRI影像評估結果依據RANO（Response Assessment in Neuro-Oncology）標準達完全反應（Complete Response, CR），意即在該時間點之影像學檢查上所有目標病灶消失。

該患者自2025年6月最後一次使用Avastin後，未再接受其他標準抗癌治療；且自納入CAR001治療後，未使用類固醇控制腦部相關症狀，目前臨床狀況穩定，並已回到工作崗位。由於復發性GBM為高度惡性且預後不佳之腦瘤，目前臨床治療選擇有限；同時，全球異體CAR-T於實體腫瘤領域仍屬全球國際藥廠開發方向，臨床上觀察到完全反應（CR）的案例相對少見。該個案追蹤超過 10 個月並呈現符合 RANO 定義之 CR 狀態，且維持良好生活功能，提供研發團隊具價值的早期臨床觀察數據，並為 CAR001 於高惡性實體腫瘤治療領域之安全性與初步活性研究奠定良好基礎。新藥開發具有開發期長、投入經費高且未保證一定能成功之特性，此項研發成果屬早期臨床試驗（Phase I）之個別受試者數據觀察，並不保證未來之療效或必然成功，投資人應審慎評估風險。

長聖表示，GBM雖位於腦部，但腫瘤區域常因血腦屏障受破壞，使免疫細胞有機會進入腫瘤微環境。CAR001採用異體γδT（gamma delta T cell）平台，除保留γδT細胞天然對腫瘤微環境之趨向性外，並結合HLA-G標靶CAR與PD-L1×CD3雙特異性抗體（BiTE）設計，可一方面辨識腫瘤免疫逃脫標記，另一方面招募患者自身T細胞共同攻擊腫瘤，形成多重免疫攻擊機制，旨在突破實體腫瘤免疫抑制微環境之限制，為GBM及其他實體腫瘤治療提供新的開發方向。

長聖強調，公司持續導入AI技術於蛋白結構預測、抗體工程優化與靶向設計，藉以提升CAR001等新藥研發效率與平台延展性，並強化未來國際合作與授權機會。展望後市，長聖表示，隨著再生醫療市場持續成長、CDMO業務穩定擴展，以及CAR001臨床進度持續推進，公司將持續深化細胞治療技術平台優勢，朝向國際化創新生技公司目標邁進。