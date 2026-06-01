中菲行股東會／配發現金股利5.6元 董座錢文君：強化AI應用發展

中菲行（5609）1日舉行股東會通過每股配發現金股利5.6元。面對全球供應鏈重組及市場環境充滿不確定性，中菲行董事長錢文君表示，持續深化全球營運網絡、數位化能力及跨區域整合服務，協助客戶提升供應鏈韌性與應變能力，同時強化營運效率與長期競爭力。

錢文君指出，中菲行長期深耕亞洲市場，並逐步拓展北美及歐洲營運版圖。今年適逢中菲行美國公司成立50周年，自1978年布局菲律賓以來，陸續拓展至馬來西亞、泰國及其他東南亞主要市場，目前已建立覆蓋亞太地區超過130個自營據點的服務網絡，累積深厚的在地市場知識與營運經驗。

她進一步表示，未來具競爭力的國際物流企業，不僅需要完善的全球網絡與在地執行能力，更要透過數位平台與數據整合能力，將全球據點有效串聯，快速回應客戶日益複雜的供應鏈需求。中菲行將持續深化全球營運與數位能力，進一步提升為客戶創造價值的能力與競爭優勢。

為掌握長期發展趨勢，中菲行未來將聚焦幾項重要方向，包括深化跨產品與跨區域整合能力、強化AI與數位化應用、持續投入人才培育與全球組織協同能力建設，以及精進風險管理與財務治理，進一步提升企業韌性與長期競爭力。

中菲行執行長施振昇表示，在營運能力方面，公司持續強化空運、海運、合同物流、報關及供應鏈管理服務的整合能力，並透過「Dimerco Value Plus System®」整合供應鏈資訊與作業流程，提升供應鏈可視性、作業效率及客戶服務品質。

此外，中菲行也正逐步將AI技術導入訂艙、文件處理、貨況追蹤及風險管理等核心作業流程，以提升營運效率與決策能力。在永續發展方面，公司積極推動低碳供應鏈服務，並深化與主要航空夥伴合作，持續攜手國泰航空貨運推動永續航空燃料（SAF）方案，協助客戶兼顧供應鏈效率與減碳目標，降低運輸過程中的碳排放，朝向永續物流發展邁進。

中菲行董事長錢文君表示，全球130個自營據點優勢發威 ，深化數位能力搶全球訂單。黃淑惠／攝影