二度同花順！大摩上調信驊目標價到23,456元 預期未來數年將表現強勁

股王信驊（5274）利多不斷，摩根士丹利證券（大摩）看好信驊未來數年可望維持強勁表現，將目標價由20,000元上調到23,456元，成為外資圈中第二高價，僅次於滙豐的24,000元，並重申「優於大盤」評級。

大摩在今年2月將信驊目標價從年初的9,999元上調到12,345元，開啟信驊的萬元時代，引發市場高度關注。三個多月以來，大摩調高目標價三次，最新價格來到23,456元，再度出現同花順。

大摩預估，信驊今年每股稅後純益（EPS）可望達232.09 元，2027年的EPS提高到327.66元，2028年更成長到462.42元，毛利率則維持在70%以上。

大摩指出，在未來數年，信驊可望持續受惠於伺服器管理晶片（BMC）需求強勁、AST1840自2027年起帶來新的成長動能、供應鏈供應吃緊逐步緩解、AST2700 明顯加速放量、毛利率有望上揚等利多。

大摩指出，AST1840 預期在2027年第3季量產，目前已引起雲端服務供應商（CSP）與企業客戶的高度興趣。雖然AST1840初期對營收的貢獻有限，但信驊預估整體潛在市場（TAM）可達數百萬顆，且初期毛利率可望達70%。大摩估計，AST1840在2027年對信驊的總營收貢獻達1%，到2028年提高到2%。

另外，AST2700預計於2026年下半年開始出貨，滲透率將由2026年的5%提升至2027年的約30%。AST2800正在開發，預期2029年量產。

大摩指出，信驊目前的訂單積壓量已相當於2025年全年營收，交期已延長至 30–36周。信驊正處於E-glass 認證的最後階段，載板短缺可望於2026年第 4 季逐步緩解。信驊4月起調漲產品價格，但並未再啟動新一輪漲價，因為公司對 68-69%的毛利率水準感到滿意，將重心放在維持長期客戶關係。