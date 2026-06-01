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千附搶量子運算商機

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

川普政府砸20億美元直接入股量子運算，再度炒熱量子運算商機，台廠供應鏈可望受惠。其中，千附（8383）旗下千附精密已成功開發並交付新世代「超低溫量子設備系統」，近期有望擴大出貨量能，下半年迎量子新紀元。

千附旗下千附精密是所有台廠中，是唯一一家已有實際量子硬體出貨紀錄的廠商，備受矚目。

為了承接包含量子設備、高階半導體真空腔體、光電及國防航太的強勁訂單，千附精密斥資28億元興建的嘉義馬稠後新廠，預計近期完工。這個新廠將成為未來高階精密零組件與次系統整合的核心生產基地，為下半年的產能擴大做好準備。

千附與千附精密是母公司與核心子公司的關係。千附實業為母公司，而千附精密為其旗下專攻高科技設備、半導體與航太軍工的子公司。母公司千附實業持有千附精密約63%的股權，為其最大股東，營收獲利與資產皆有深度的財務連結。千附精密營收規模龐大，獲利貢獻也是母公司的主要引擎之一。

川普政府稍早宣布透過商務部，以2022年CHIPS暨科學法案的撥款資金，向九家量子運算公司發放共20億美元補貼，並要求各受資公司交出少數股份作為對價。

其中，IBM單獨獲得10美元CHIPS激勵資金，並自行再投入10億美元，正式啟動全美首家量子晶圓代工廠。

千附精密正與全球量子運算領導企業合作開發的新世代超低溫量子設備系統，具備高真空腔體（PVD／CVD）焊接與精密加工技術，已順利完成驗證並正式出貨。

量子電腦的核心運算晶片（如超導量子位元）必須運行在極端的環境中，也就是接近絕對零度，這環境比外太空還要冷150倍以上。

為了維持這個環境，硬體系統面臨兩大嚴苛考驗，極致的真空密封（PVD/CVD腔體技術）：在絕對低溫下，一般材料會發生冷縮或質變，任何微小的氣體洩漏都會破壞量子晶片的運行。

千附之所以受高度關注，在於千附精密在該細分領域的定位，概念上有些類似半導體產業中、全球最大半導體微影設備商的ASML（艾司摩爾）。

千附精密雖未揭露合作的全球量子運算領導企業確切名稱，但市場法人與產業分析師根據目前全球有能力開發超導量子電腦、且持續擴大硬體基礎建設的巨頭進行推測，這家「美系大廠」很高機率是IBM、Google或Rigetti Computing其中之一。

半導體 川普 航太

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