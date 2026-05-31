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金色三麥獲利衝高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

金色三麥（7757）總經理葉淑芬表示，既有餐飲事業穩定成長、新品牌布局逐步發酵，下半年預計再開出三家店，再加上海外市場拓展帶動，營收、獲利穩健成長。法人預期，該公司今年營收、獲利有機會續創歷史新高。

金色三麥5月29日受邀參加證券櫃檯買賣中心所舉辦的業績發表會，葉淑芬對未來營運與展望作說明。

營運布局方面，葉淑芬表示，新品牌三麥茶樓則被公司視為未來具成長潛力的新品，旗下四座工廠涵蓋啤酒、調酒、無酒精飲料、甜點及冷凍餐點製造，具備跨品類、全鏈整合能力，支撐品牌與通路的營運需求，也為未來拓展海外市場奠定基礎，下半年預計再開出三家新店，包括高雄金色三麥二代店、三麥茶樓首店及微兜。

新品牌三麥茶樓定位為結合茶飲與中式餐食的日常餐飲品牌，由於店型較小、展店彈性較高，三麥茶樓未來在台灣市場有機會拓展超過50家門市。

在產能與技術方面，葉淑芬進一步指出，金色三麥擁有兩座通過ISO22000與HACCP國際認證的自有啤酒生產基地，年釀造總產能達3,000公噸，生產線承襲德國工藝，品質獲國際肯定。

三麥茶樓首店將進駐台北大巨蛋遠東SOGO商場，配合百貨營運時間一起式開幕，新品牌已有約五個潛在據點同步洽談中。葉淑芬分析，將先規劃、調整首店營運模式，最快今年底有機會開出第二家店。

金色三麥更與便利商店推出多款餐點與飲品，也會推出康普茶、氣泡飲及威士忌品牌「奔流」等產品；其中「奔流」威士忌目前已進入超過3,000個銷售通路，加速拓展日本、美國及澳洲市場；未來3至5年外銷市場拓展，成為推升營收的新動能。

營收 餐飲

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