烘焙設備製造商新麥（1580）29日舉行業績發表會，新麥今年以營收與獲利同步成長為主要目標，其中，中國大陸市場第2季門店展店明顯放緩，但受惠客戶結構分散，商場超市及相關通路仍維持成長動能，整體對中國大陸市場維持「審慎樂觀」。

新麥表示，中國大陸市場第2季出現「幾乎無新店開出」情況，主因整體零售端展店動能偏弱，不過因業務涵蓋商場超市等多元通路，仍帶動整體營運維持基本盤。

北美市場方面，新麥指出，美國需求依舊穩定且訂單充足，但受到關稅與出口流程影響，出貨比重可能呈現季節性波動，未來將透過生產排程與成本控管進行調整。

展望東南亞市場，新麥認為為今年成長最快區域，整體亞洲市場需求明顯回溫，重點市場包括馬來西亞、泰國、印尼與越南，其中印尼市場成長潛力最受關注，國際連鎖品牌亦加速布局當地市場。

在訂單能見度方面，新麥指出，主要客戶可分為連鎖門店與單店體系，以及超市通路兩大類，但實際開店進度仍受店面取得、租金及消防等條件影響，導致「規劃與落地存在落差」。目前整體訂單能見度約一至兩個月，公司亦以此作為生產與出貨排程依據。

此外，旗下子公司新麥機械上海A股IPO進度持續推進，目前已進入券商輔導階段，預計最快6月底前送件申請上市，後續將進入審核流程。新麥預估，整體審核期約八至十個月，若進度順利，最快一年內有望完成掛牌。

至於外部環境影響，新麥指出，地緣政治與戰爭因素主要反映在能源成本上升、物流費用增加及運輸效率下降，對營運帶來一定壓力，但仍在可控範圍內。