快訊

南澳神祕沙灘再傳意外！狂浪襲捲1女抓浮球獲救、1男失蹤 義消車也被捲走

聽新聞
0:00 / 0:00

安葆訂單看到2028年

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

電力系統整合商安葆（7792）受惠AI浪潮帶動資料中心、半導體等需求增加，截至今年首季在手訂單突破120億元，創歷史新高，訂單能見度已達2028年。展望2026年，在關鍵客戶海外大擴產挹注下，全年營收及獲利將同步改寫新猷。

輝達執行長黃仁勳日前直指：台灣未來絕對需要更多能源與電力。「沒有能源，就沒有AI」。安葆董事長陳志復表示，安葆的主要工作就是為接下來的產業發展奠定良好的基礎建設。

陳志復表示，安葆過去倡導多年的「微電網」概念，如今隨著AI數據中心爆發，將得到具體實現。這項實現的地點不全是在台灣，更有可能是在海外。因此，安葆在未來半年至一年內，除了加速發展基礎工程建設所需的各項努力外，還將持續評估海外市場與合作機會。

輝達 黃仁勳

延伸閱讀

黃仁勳直言「台灣未來需要更多電力」！否則恐面臨無法實現經濟成長困境

黃仁勳「兆元宴」再示警：沒有能源無法實現經濟成長！00899月漲幅狠甩加權指數

6檔海外股票 ETF 受益人飆新高 科技電力主題爆紅 今年逾7.4萬人搶進

核能與鈾礦成戰略資源焦點 009821全台獨家6月1日重磅開募

相關新聞

精測擴產 搶 AI 商機

AI浪潮推升高階半導體測試需求，中華精測（6510）總經理黃水可表示，精測目前最大挑戰是產能嚴重不足，因為客戶需求來得太急、量又太大，公司正加速擴充產能，預估8月底第一波擴產完成後，產能至少成長一倍。他形容，AI相關需求已不是過去的百分比成長，而是「幾倍的成長」。

安葆訂單看到2028年

電力系統整合商安葆（7792）受惠AI浪潮帶動資料中心、半導體等需求增加，截至今年首季在手訂單突破120億元，創歷史新高，訂單能見度已達2028年。展望2026年，在關鍵客戶海外大擴產挹注下，全年營收及獲利將同步改寫新猷。

千附搶量子運算商機

川普政府砸20億美元直接入股量子運算，再度炒熱量子運算商機，台廠供應鏈可望受惠。其中，千附（8383）旗下千附精密已成功開發並交付新世代「超低溫量子設備系統」，近期有望擴大出貨量能，下半年迎量子新紀元。

精確 AI 機器人業務 報捷

敏實集團強攻AI機器人，精確（3162）扮要角。塞爾維亞總統武契奇近日訪問敏實大陸未來工廠，根據外電，武契奇透露，雙方將簽署數十項合作協議與商業合約，涉及晶片、機器人與智慧製造等領域，由於敏實旗下精確在塞爾維亞有相關製造基地，可望最受惠。

新麥營收動能向上

烘焙設備製造商新麥（1580）29日舉行業績發表會，新麥今年以營收與獲利同步成長為主要目標，其中，中國大陸市場第2季門店展店明顯放緩，但受惠客戶結構分散，商場超市及相關通路仍維持成長動能，整體對中國大陸市場維持「審慎樂觀」。

金色三麥獲利衝高

金色三麥（7757）總經理葉淑芬表示，既有餐飲事業穩定成長、新品牌布局逐步發酵，下半年預計再開出三家店，再加上海外市場拓展帶動，營收、獲利穩健成長。法人預期，該公司今年營收、獲利有機會續創歷史新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。