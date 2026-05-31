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太普高搶歐美環保印刷商機

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

太普高（3284）啟動組織革新與產業升級，新成立製造、建設及海外事業部三大營運體系，同時投入2億元擴建新廠，搶攻歐美環保印刷版材市場商機，新產線明年量產，產能將較現有規模提升1.5倍。

另外，太普高於日本熊本房地產開發案逐步推進，太普高正從傳統印刷材料廠，蛻變為兼具製造、建設與海外資產布局的多元化企業。

太普高董事長呂金發表示，隨著企業版圖擴大，已將原有工廠體系升級為「製造事業部」，不再侷限於印刷版材領域，而是朝向更具彈性與延展性的製造平台發展。董事會已通過投入2億元資金，在高雄大發產業園區增設新產線，主力生產高毛利的環保版材產品。

呂金發指出，近年全球印刷產業朝向減碳與綠色製程轉型，環保版材需求快速升溫，尤其美國、南美洲及歐洲市場成長最為顯著。

太普高 熊本 高雄

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