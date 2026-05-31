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櫃買業績發表會 吸睛

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

配合上櫃公司第1季財務報告已公告，櫃買中心已於5月20日至29日舉辦五場次多樣化主題「櫃買市場業績發表會」，吸引眾多投資人到場聆聽及討論交流，並獲得熱烈回響。

本系列業績發表會共有聯合（4129）、艾訊、醫揚、沛亨、晶焱、力領科技、意德士科技、弘塑穩懋、耕興、崇越電、衛司特、汎瑋材料、新麥、金色三麥、數泓科、崇友等17家優質上櫃公司與會，由各家公司經營團隊分別說明營運現況、產業發展、經營布局、財務概況等，各場次的發表會均獲得投資人踴躍參與。

櫃買中心提醒，本系列業績發表會主題精采豐富，各場次活動皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供投資人點閱觀看，歡迎投資人至櫃買中心網站（網址：http://www.tpex.org.tw；「首頁關於櫃買櫃買影音」）查詢。

透過本系列多元主題業績發表會，投資人除了解產業脈動及發展趨勢外，同時可與上櫃公司經營團隊進行雙向溝通，更能充分了解公司經營策略及營運績效，櫃買中心將持續配合各季度財務報告公告時程，規劃辦理一系列「櫃買市場業績發表會」，作為上櫃公司與投資人之間溝通的平台，除協助上櫃公司深化投資人關係外，亦促使投資人進一步了解上櫃公司的營運布局、未來展望及長期價值。

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