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創櫃菁英回娘家 回響熱

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
櫃買中心董事長簡立忠（左五）及與會嘉賓於「創櫃菁英CEO回娘家」活動合影。櫃買中心／提供
櫃買中心董事長簡立忠（左五）及與會嘉賓於「創櫃菁英CEO回娘家」活動合影。櫃買中心／提供

櫃買中心（Taipei Exchange）於5月29日舉辦首屆「創櫃菁英CEO回娘家」活動，邀請去(2025)年「創櫃菁英選拔」入選的20家企業CEO與評選委員齊聚一堂，透過經驗分享、交流對談與資源鏈結，持續凝聚台灣創新創業能量。

櫃買中心表示，去年辦理創櫃菁英選拔，成功發掘多家具成長潛力企業；今年特別舉辦「創櫃菁英CEO回娘家」，除回顧入選企業的發展成果，也希望搭建企業彼此交流與合作的平台，讓創新經驗得以延續擴散。

櫃買中心董事長簡立忠表示，與會企業皆是自眾多競爭者中脫穎而出的優秀團隊，不僅展現創新能力與市場潛力，更是帶動台灣產業升級、數位轉型與經濟韌性的重要力量。

面對近年地緣政治變動、全球供應鏈重組、人工智慧加速落地，以及綠色能源與永續治理趨勢崛起，台灣企業雖面臨挑戰，卻也迎來切入國際市場的新契機。企業若要在快速變動的環境中脫穎而出，除精進技術與商業模式外，更應善用外部資源，特別是資本市場的支持，為企業成長注入更強動能。

櫃買中心進一步表示，將持續建構多層次資本市場體系。從創櫃板、興櫃市場到上櫃主板，依企業不同成長階段提供相應協助，並持續推動永續發展與ESG資訊揭露，陪伴企業穩健成長、接軌國際。

除辦理本次「創櫃菁英CEO回娘家」活動外，櫃買中心今年也持續推動「2026創櫃菁英選拔」，目前已開放報名，截止日期至6月18日，廣邀具創新技術、商業模式與市場潛力之優質企業踴躍參與，善用創櫃板及資本市場資源，提升企業能見度與成長機會，由創新走向市場、由台灣走向國際。詳細資訊請見活動官網（https://gisa-elite-award.careernet.org.tw/）。

櫃買中心 簡立忠 董事長

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