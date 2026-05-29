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千附股東會／通過配發2.5元股息 現金殖利率4.12%

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

千附實業（8383）29日召開股東常會，通過配發2.5元現金股利，配發率73.3%，以今天收盤價60.6元計算，現金殖利率4.12%。

千附受惠於半導體大廠訂單爭取有成，以及子公司千附精密營運動能強勁，去年合併營收達33.58億元，較2024年成長13.2%，稅純益為3.8億元，每股稅後純益3.41元。

在業務執行方面，廠務工程部門除穩固既有客戶外，積極爭取半導體大廠訂單，營收與獲利均有所成長。機械事業則持續推動組織變革與產品轉型。

千附指出，儘管面臨產業循環變動及產能擴充帶來的固定成本增加，公司透過產品組合調整及策略性專案導入，致力於提升中長期營運品質。

展望2026年，千附持樂觀態度。廠務工程受惠於建廠趨勢與先進製程推進，相關基礎設施需求具延續性。公司將藉由強化專案管理、施工品質與成本控管能力，提升工程品質及毛利結構。子公司千附精密亦將持續深耕高精密製造與高階加工技術，服務半導體及高科技產業客戶，強化與主要客戶的長期合作關係。

為健全公司治理並強化董事會監督職能，本次股東會依程序辦理補選獨立董事一席。由宋重和順利當選新任獨立董事。宋重和擁有中央警察大學犯罪防治研究所博士與法律學研究所碩士等深厚學術背景，兼具豐富的司法實務、法律風險控管與上市櫃公司治理經驗。千附表示，期盼藉由其法學專業與多元視角，持續提升公司治理績效與誠信經營架構。

展望未來，千附說，公司將持續秉持「誠信、積極、創新、突破」的經營理念，透過資源整合與市場共構策略，落實ESG永續經營目標，為股東創造最大利益，朝向幸福企業的目標邁進。

營收 半導體

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