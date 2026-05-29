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數泓科法說會／數位工具獲半導體大廠認可下半年接單出貨

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

數位工具研發製造大廠數泓科（6855）29日召開法說。數泓科表示，公司耕耘半導體大廠有重大突破，最新開發的數位工具，歷經多年往返驗證測試，已取得半導體大廠認可，將有機會在今年下半年開始接單出貨，藉此跨入半導體設備相關供應鏈。

數泓科第1季合併營收1.33億元、年減21.1%，毛利率48.75%，每股稅後純益2.03元。4月合併營收0.51億元，月增8.7%、年增15%，整體營運已逐步走出年初低谷；累計前四月合併營收1.84億元、年減13.8%。

數泓科表示，因受美國關稅政策影響，客戶調整出貨時間，導致第1季營收略微下降，但隨客戶庫存降低、高毛利專業級新產品與新客戶於第1季開始陸續正常出貨下，目前手上新接訂單暢旺，預期營收將重回高檔的成長軌道。

另外，在高毛利率新產品的出貨帶動下，可望抵銷原物料、薪資與其他變動成本等的增長影響，預期今年毛利率有望持續創高。

數泓科表示，在耕耘半導體大廠方面，最新開發的數位工具，歷經多年往返驗證測試，已取得半導體大廠認可，將有機會在今年下半年開始接單出貨。

數泓科預期，該產品可望降低半導體廠與相關設備產業，因大幅擴廠所需大量設備維護的工程人力，更進一步可提升半導體廠的生產良率與稼動率，成為半導體相關生產設備不可或缺的重要工具，並藉此跨入半導體設備相關供應鏈。

另一方面，隨著全球智慧製造應用持續成長，數泓科整合AR與視覺辨識技術的AI製造與監控系統，將於短期完成開發並進入市場驗證，預期可帶給智慧製造市場一個全新的創新應用。

營收 半導體 美國

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