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中華車旗下金雞 綠捷拚2027年登興櫃

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

中華（2204）昨（29）日舉行股東常會，董事長嚴陳莉蓮表示，自主研發、多品牌布局是公司核心競爭力的來源。中華汽車將研發量能延伸至高科技產業自動化設備，旗下100%持有的綠捷公司已出貨無人搬運機至高科技廠，並帶動去年每股純益（EPS） 4.28元。

嚴陳莉蓮並指出，綠捷公司發展的新產品─機器狗也將在明年初開始出貨，公司目標明年登錄興櫃後，成為中華車的金雞母。

中華汽車為推動綠捷未來上市櫃，昨股東會通過綠捷釋股案。綠捷主要專注發展無軌導航自主移動機器人與無人搬運車的研發與銷售，目前已為高科技企業提供多項客製化創新解決方案。

中華車指出，綠捷從中華車的廠房應用起家，資本額1.4億元，年營收達5億元，無人搬運機產品已成功打進台積電供應鏈。

嚴陳莉蓮 中華車 EPS

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