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91APP股東會／通過配發現金股利2元 今年目標新增更多餐飲集團客戶

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

台灣零售餐飲全通路解決方案公司91APP*-KY（6741）29日召開股東會，通過2025年度營業報告書、財務報表、盈餘分配案，今年配發每股現金股利2元，配發率為45.45%，優於去年。2025年合併營收18.06億元，年增11.57%，稅後淨利5.09億元，每股純益4.4元，皆創歷年新高。

股東會完成獨立董事改選，延攬前聯合利華飲食策劃全球執行總裁陳意星擔任獨立董事，將借重其國際餐飲品牌視野與經驗，為91APP零售與餐飲跨業態整合布局帶來新契機。

91APP去年完成收購台灣智慧餐飲業者iCHEF並整合加入營運。董事長何英圻表示，91APP加入iCHEF綜效「超乎預期的好」，透過iCHEF強化整體解決方案，91APP也擴及大型餐飲集團客戶，今年目標是取得前十大連鎖餐飲集團客戶，比率「越高越好」。

何英圻表示，去年大環境波動，但91APP營收仍維持雙位數成長，且優於整體零售市場增長，不僅反映客戶需求，亦顯現91APP各解決方案協同運作所帶動的實質成效。隨著2026年零售餐飲內需市場呈現漸進回穩，下半年將積極促進跨業態業務整合與AI布局，強化對中大型客戶的服務深度，達成「跨產業、強落地」的推動目標，帶動成長動能。

營收 股利 餐飲業

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