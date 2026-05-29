大田股東會／通過配發現金4.3元 董座李孔文：越南新廠今年10月量產

大田（8924）29日舉行股東會，董事長李孔文表示，越南投資布局有重大進展，繼B廠自去年9月量產後，A廠剛完工，產線設備陸續進場，最快今年10月起量產，滿足美日品牌對越南供應鏈下單需求。

大田股東會首先確認去年財報，全年營收46.32億元，與前一年度46.37億元相當；合併稅後純益為4.72億元，每股純益為5.63元，維持每股純益5元以上水準；會中並通過配發現金股息4.3元，以28日收盤價63.6元計算，現金殖利率6.76%。

針對備受矚目的越南投資案，董事長李孔文表示，越南A廠於去年5月動工，今年5月已落成謝土，目前VIP爐等關鍵設備，陸續到位，整體進度符合預期。隨著越南A、B兩廠整合，將使公司具備完整越南製造能力，有助承接更多出口美國的訂單。

他並說，以往部分客戶因大田僅具後段產能而有所顧慮，如今，越南前後段設備即將完備，已有多家美國與日本品牌客戶密集來訪，顯示對大田越南新廠的高度期待。

展望今年營運前景，李孔文表示，市場淡旺季已趨平緩，雖第2季需求略軟，但第3季後，訂單動能強勁，第4季可望維持高檔。下半年目前已排滿樣品開發與設計案，整體接單氣氛明顯優於去年。

大田發言人鍾政義表示，大田近五年累計EPS達57.69元，累計配發現金股利39.45元，整體配息率約68.38%；去年度EPS為5.63元，配發現金股利4.3元，配息率約76.38%，持續以穩健獲利與穩定股利政策回饋股東。