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瑩碩股東會／雙引擎策略催速 去年虧損大收斂、今年營運重返成長

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
股市示意圖。圖／ingimage
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瑩碩（6677）29日召開股東常會，會中通過各項議案，並承認去年營業報告書、財務報表與虧損撥補案。總經理顏麟權表示，近年採取「研究開發（RD）」與「商務開發（BD）」雙引擎策略，擴大營運規模。隨著各項業務與子公司重回成長軌道，瑩碩今年前四月合併營收2.95億元，年增19.76%，創下近八年同期新高。

董事長王建治表示，去年因高毛利合作案推進時程遞延，合併營收8.43億元，雖年減5.81%，但受惠於集團經營效率提升與嚴格的成本控管，整體營運體質顯著改善，去年虧損大幅收斂，稅後淨損縮減至3,066萬元，每股淨損0.61元。

瑩碩去年在新產品開發及海外市場拓展成果豐碩，達成多項重大里程碑，包括取得11張藥證（其中6張為首發學名藥）、完成海外5個市場的對外授權，並分別向美國FDA提交1項505(b)(2)新藥臨床試驗申請，以及1項P4學名藥的上市許可申請，為中長期發展奠定紮實根基。

在研發進程上，瑩碩利用自主開發的奈米晶針劑平台（NanoCIP），成功開發出新一代思覺失調症長效緩釋針劑新藥AX251。該藥已獲美國FDA與印度藥品管制總局（DCGI）核准進行一期臨床試驗，預計將於6月啟動收案，寫下公司跨足新藥領域的首張成績單。

在商務開發方面，瑩碩憑藉在中港澳市場的穩健布局，帶動去年海外營收貢獻暴增98%，今年首季更延續高速增長，海外營收占比已攀升至7%，而近期海外拓展再傳捷報。獨家開發的注意力不足過動症（ADHD）藥物MPH成功授權予馬來西亞一家知名藥廠。由於馬來西亞市場仍由原廠獨占、尚無競爭學名藥獲准上市，該藥物切入後將享有龐大的首發優勢。

此外，MPH於去年授權給韓國上市藥廠WhanIn Pharm後，目前已正式展開生體相等性試驗（BE Study），挾該藥物的獨特競爭壁壘，合作夥伴看好具有挑戰當地既有競品龍頭地位的潛力。瑩碩表示，未來將以「技術授權+當地通路強強聯手」的商業模式，加速複製至日本、中東及東南亞等核心市場。

子公司部分，泰和碩受惠策略性產品組合調整得宜，去年已順利轉虧為盈，今年除了原產品組合外，將再獨家代理歐盟與全球多國上市、具臨床實證的原廠精神科用藥，可望維持穩健成長。歐帕則積極布局全球市場，為因應中長期產能需求，今年將率先啟動廠區擴建計畫。

值得注意的是，歐帕於今年4月底與國內新藥公司簽署合作協議，成功取得其候選主力新藥的CDMO（委託開發暨製造服務）訂單，雙方將共同進軍台灣、日本及美國等龐大減重市場。此舉印證歐帕在特殊劑型開發與製程量產的雄厚實力，已獲市場普遍肯定。

展望今年，顏麟權強調，公司將持續推進RD與BD雙引擎策略。隨著各項前瞻布局邁入實質收成期，加上新品陸續上市的業績挹注，對全年營運展望抱持正向樂觀。

營收

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