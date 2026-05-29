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正德法說會／11艘MPP散裝貨輪2027年第3季開始交付

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
正德海運。 圖／截自正德海運官網
正德海運。 圖／截自正德海運官網

正德海運（2641） 29日舉行法說會，該公司指出，所訂購的11艘1.74萬噸多用途 (MPP）散裝貨輪將於2027年第3季開始交付，預計2028年交船完畢，已陸續取得租家長期租約，毛利率上看40%以上，有助營運表現。

正德表示，儘管今年第1季為散裝海運淡季，但第1季合併營收為6.06億元，營業利益2.1億元；其中，因處分1艘舊船，認列處分利益約310萬美元，推升稅後純益達2.34億元，每股純益0.71元，較去年同期每股盈餘0.28元大幅轉好。

而4月合併營收受去年逐季加入的新造環保節能船貢獻，單月為1.97億元，累計今年度前四月合併營收為8.04億元，年增16.45%。

展望營運前景，該公司進一指出，先前訂購的11艘1.74萬噸多用途（MPP）散裝貨輪新建船舶，目前已陸續取得租家長期租約，船舶按計畫建造中，預計在2027至2028年陸續交船加入營運，這項新建造船舶計畫將使公司的船隊組合更趨多元，透過多用途船型的加入，可提升公司的市場競爭力與抗風險能力。

據了解，正德透過持續的汰舊換新、長期及多元化租約策略以及財務風險管控，為未來營運建立更為穩固的應對機制。

另外，截至今年4月為止，正德船隊目前18艘船舶，今年旗下船舶已全數續約完成，預計明年陸續有4艘船舶租約到期需要換約，公司方面將持續注意市場行情，將於租約前半年與租家洽談租約。

營收 環保

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