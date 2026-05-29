富旺股東會／董座林宗毅：推「超青安」力挺自住客全台最強成家專案

新青安即將落幕，房貸壓力炸裂！深耕全台住宅市場的富旺國際（6219）今（29）日召開股東常會，董事長林宗毅當場宣布，6月1日推出「超青安」力挺自住客全台最強成家專案，針對旗下新成屋未售戶，直接補貼36個月最高2.5%房貸利息，初估北中南約有700戶直接受惠，總銷約56億元。

林宗毅指出，以一戶總價1,000萬元的房子為例，貸款80%、800萬元，最高2.5%房貸利息為例，一年可省下約20萬元利息支出，三年即可省下60萬元。

富旺目前成屋案的房屋總價，有七成平均落在1,200萬元以內，對購屋人來說，「超青安」專案極具誘因。

隨著新青安政策階段性措施將於今年7月正式退場，市場上大量觀望中的首購族，如今更陷入「等不到新政策、卻要面對更高利率」的雙重壓力。對許多人而言，現在最大的問題早已不是房價，而是每個月沉重到喘不過氣的房貸負擔。

林宗毅認為，真正的居住正義，不應該只是打擊投資，而是讓真正有需求的人買得起、住得下、安心成家。因此，富旺國際宣布推出「富旺超青安」全台成家專案，直接祭出市場罕見的超有感補貼方案，旗下指定成屋建案，最高補貼36個月、最高2.5%房貸利息，真正替購屋族扛下最痛的貸款壓力。

相較於市場上常見「送家電」、「低首付」、「短期折扣」等促銷手法，「富旺超青安」選擇直接從民眾最有感的房貸利息下手。林宗毅認為，現在年輕人缺的從來不是一台冰箱，而是一個能真正喘口氣的成家機會。

林宗毅表示，這幾年政府政策雖然以打擊炒作為出發點，但市場現況卻是，真正受傷最深的，反而是一般自住民眾。尤其銀行放貸保守後，不少首購族即使收入穩定，也開始面臨貸款成數不足、自備款提高、每月房貸暴增等問題。

此次「富旺超青安」專案，全面適用於富旺旗下多個成屋建案，包括新竹地區「耀時代」、「富旺鈺時代」、「耀時代Villa(J)」、「耀時代Villa(L)」、台中地區「天際W-ONE」、「富旺敦睦」、「富旺丰厚」、彰化「艾美莊園」、雲林「悅榕花園」-大樓等案。

其中，新竹案鎖定科技產業與湖口工業區客層需求；台中案以核心地段與成熟機能為主打；彰化與雲林則以高CP值、低總價與全齡生活環境，吸引大量首購與返鄉置產族群關注。

展望今年房市，林宗毅指出，目前台灣整體經濟表現仍具韌性，AI產業、科技產業與出口動能持續帶動經濟成長，加上近期市場政策逐步鬆綁，第2季整體看屋人數已有明顯回升，顯示市場剛性自住需求依然強勁。尤其當市場逐漸回歸自住本質後，真正具備地段、產品力與品牌信任度的建案，仍持續受到購屋族青睞。

林宗毅認為，房市短期雖受政策與利率影響，但長期來看，台灣住宅需求依舊穩定存在。隨著市場氛圍逐步回暖，自住買盤重新回流，未來房市有機會逐漸走出觀望氛圍，迎來真正屬於自住市場的「春暖花開」。

至於今年推案計畫，富旺預計928檔期推出台台中市北屯同榮段，與年底推出西屯何安段等兩案，總銷合計63億元。

富旺目前掌握全台近2.2萬坪土地庫存，佈局遍及新北、新竹、台中、彰化、南投、雲林與台南，足以支應未來五年推案節奏。施工進度方面，新竹「耀時代」、「鈺時代」、「耀時代Villa」、台中「富旺千蘊」、「富旺敦厚」、「富旺心海綻」，以及彰化「富旺W行館」等個案均按計畫推進。

富旺總經理林祐任說，相較預售市場充滿變數與等待期，富旺此次主打的成屋產品，也更符合現階段市場需求。「看得到、買得到、住得到」，成為許多購屋族當下最重視的安全感，民眾不必再承擔漫長等待與未知風險，可以直接確認實際空間、採光、生活機能與周邊環境，買房不再只是買一張未來藍圖，而是真正開始自己的生活。

「富旺超青安」專案活動期間自6月1日起，採限時限量實施，實施辦法各案接待中心皆有提供詳細說明。林祐任也呼籲，有實際成家需求的民眾，應趁目前方案期間，把握難得進場機會，讓成家不再只是一直等待的未來。