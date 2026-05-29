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金居飆上608元新天價！外資連15買卡位 本土法人看到什麼關鍵利多？

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
金居持續優化營運，圖為董座李思賢。記者尹慧中攝影／報系資料照
金居持續優化營運，圖為董座李思賢。記者尹慧中攝影／報系資料照

AI銅箔熱潮全面引爆！金居(8358)29日股價強攻漲停，盤中衝上608元歷史新天價，不僅首度站上600元整數關卡，更延續4月以來強勢飆漲走勢，5月以來股價已大漲219.5元、漲幅高達56.5%，成為PCB與AI材料族群中的飆股之一。

市場追價動能，來自AI伺服器與高速傳輸需求推升高階銅箔供不應求。金居主攻HVLP（低輪廓）超薄銅箔，產品廣泛應用於高階PCB、AI伺服器、高速交換器與高頻高速傳輸領域，隨著AI平台升級，高階材料需求同步爆發，公司營運表現持續升溫。

金居4月營收9.01億元，月增4.7%、年增35.8%，延續高成長動能；第1季營收達25.32億元，年增46.53%，每股盈餘2.06元，明顯優於去年同期1.05元，反映高階產品出貨比重提升，獲利能力同步轉強。

本土投顧專家進一步點出金居後市三大利多。首先，HVLP4產品第二季正式切入AI新平台並開始出貨，產品結構再升級；其次，下半年HVLP4供需將轉趨吃緊，市場看好後續具漲價空間，而金居HVLP4產能規模具「坐三望二」實力，可望成為主要受惠者；第三，公司2027年新廠量產後，高端銅箔產能將進一步擴充，提前卡位推理AI時代帶來的大量高階材料需求。

除基本面外，整體產業景氣同步轉強。美系外資最新指出，從低階到高階PCB與CCL產品皆出現漲價趨勢，主因來自產能與材料供應受限。目前除高階產能吃緊外，玻纖布與銅箔供給同樣短缺，使相關台廠稼動率全面維持高檔，4月營收普遍優於3月。

外資並看好未來18至24個月ABF載板供需結構將更加健康，高階CCL供應商也開始積極擴產，因此持續偏多看待南電、金像電、台光電、台燿等PCB與材料族群。

籌碼面同樣強勢。根據統計，外資自5月15日起天天買超金居，累計買超達13,513張，若加計投信與自營商，三大法人合計買超已達14,139張。在基本面、產業趨勢與法人資金同步加持下，金居股價持續改寫新高，也讓市場高度關注AI高階銅箔族群後續比價效應。

金居 營收

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