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汎瑋唱旺伺服器需求

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導
汎瑋材料昨（28）日參加櫃買業績發表會，經營團隊出席說明，包括財務長蔡博安（左起）、董事長李家旺、總經理李輝祥。記者任君翔／攝影
汎瑋材料昨（28）日參加櫃買業績發表會，經營團隊出席說明，包括財務長蔡博安（左起）、董事長李家旺、總經理李輝祥。記者任君翔／攝影

電子機能材料業者汎瑋材料（6967）昨（28）日參加櫃買業績發表會。董事長李家旺表示，AI伺服器需求暢旺，下半年營運前景樂觀，預計第2季營運會比第1季更好。

汎瑋材料今年4月營收1.29億元，年增9.6%；前四月累計營收5.08億元，年增23.2%。第1季稅後純益2,608萬元，年增66.3%，每股純益（EPS）1.07元。在伺服器、家電等高附加價值應用產品出貨成長帶動下，4月營收、第1季獲利均成長，營運動能向上。

汎瑋總經理李輝祥表示，公司持續擴大利基型市場布局，成效逐步顯現。2026年首季營收中，附加價值較高的電動車、車用零配件、伺服器及工業電腦產品營收占比24.5%。筆記型電腦、平板電腦、穿戴式電子產品等占比則下降；經銷業務降至15.23%。隨利基型市場占比增加，進一步優化毛利率。

李輝祥指出，公司未來將聚焦三大趨勢，瞄準Windows 10 EOL換機潮、AI PC對「高效散熱」、「抗電磁波（EMI）」的高階電子機能材料需求倍增，以及供應鏈重組帶來的契機與優勢，強化未來產品及生產據點佈局。

另一種點則是積極拓展東南亞佈局，擴增越南、泰國生產量能，以配合國際電子大廠供應鏈多元化的趨勢，首季來自東南亞營收占比11%，下半年隨泰國產能開出，越南也有新專案導入，預期未來東南亞占比會持續推升。

汎瑋表示，希望將越南定位為東南亞的製造中心，看好電子產業在該國的群聚效應；越南廠自2024年開始生產，不斷提升設備自動化，良率、稼動率都有所提升。

泰國廠則與重要客戶合資，初期以筆電、伺服器散熱業務為主，目前持續推進輔導系統建置，期望下半年產能如期開出，並進一步擴大布局。

EPS 營收 伺服器

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