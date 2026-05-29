櫃買赴倫敦 推廣債市制度

為促進我國債券市場與國際接軌，並提升台灣資本市場國際能見度，櫃買中心27日至今（29）日，由總經理陳麗卿率隊赴英國倫敦，出席國際資本市場協會（ICMA）第58屆會員大會暨年會，並於會議期間拜訪國際金融機構及我國駐英相關單位，推廣我國債券市場制度。

同時，並就國際發行人參與台灣市場等議題進行交流，積極拓展台灣債券市場之國際連結。

櫃買中心表示，ICMA年會為國際資本市場年度重要盛會之一，今年匯集來自60個國家或地區之市場監理機構、發行人、中介機構及專業投資機構等機構代表，預計逾1,300人與會，會議內容涵蓋全球金融市場變化、固定收益市場發展、永續與轉型金融、人工智慧及資產代幣化等多元議題。

櫃買中心除藉由本次年會掌握國際市場發展趨勢外，也與ICMA執行長Bryan Pascoe及其團隊晤談，交流市場發展經驗，並邀請其出席今年11月於台北舉辦台灣周活動，以強化台灣與國際債券市場的互動合作。

另配合亞洲資產管理中心及亞洲創新籌資平台等政策方向，櫃買中心已於今年3月31日擴大國際債券雙掛牌制度，利用此次行程安排與巴克萊銀行及東方匯理銀行倫敦分行等機構進行雙邊會談，推廣我國永續發展債券及國際債券市場，期能促進更多國際發行人來台掛牌。

櫃買中心也出席日本證券業協會主辦「強化全球協作推動轉型金融：以日本作為橋樑」閉門圓桌論壇，借鑒日本推動轉型金融之市場經驗，並拜會外交部駐英國代表處大使姚金祥，以及金管會駐倫敦代表辦事處，結合駐外資源共同推廣台灣資本市場，深化我國債券市場與英國及歐洲金融市場互動。

櫃買中心近年來持續推動我國債券市場制度優化與商品多元化，未來將持續配合主管機關政策，深化與國際機構交流合作，拓展國際發行案源，提升台灣債券市場國際競爭力與影響力。