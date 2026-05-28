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東捷董座 梁又文接任
東捷科技（8064）股東常會昨（28）日完成董事全面改選，原董事長、東台集團董事長嚴瑞雄正式交棒，由志聖總經理梁又文接任東捷董事長，宣告東捷躋身「G2C+策略聯盟」，將加速轉型至高階半導體先進封裝設備領域。
值得注意的是，此次改選四席董事、三席獨董，除了梁又文獲選董事之外，東台集團依然保留三席董事席次，包括嚴瑞雄及三新總經理嚴正、執行長嚴璐，維持緊密的集團合作與股權關係。目前，東台及嚴家持有東捷約20%股權，志聖持股約10.8%。
梁又文除了接任東捷科技董事長，同時擔任志聖工業總經理兼執行長、均豪精密副董事長、均華精密董事長及創峰光電董事長。
受惠於營運體質調整有成，東捷今年第1季稅後純益5,799萬元，較去年同期增加約153.7%，轉虧為盈，每股稅後純益0.35元，展現強勁營運動能。
展望未來，東捷將在穩健的財務基礎上，透過躋身「G2C+策略聯盟」核心陣容，全面擴大在AI與半導體設備市場的戰略版圖。
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