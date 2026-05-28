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神準出擊 啟動三大轉型
網通大廠神準（3558）昨（28）日表示，已啟動三大轉型，包含：一、優化產品結構，搶進ISP客戶；二、深化AI布局，搶攻企業及邊緣運算市場；三、強化技術門檻，建立完整AI生態系。
神準看好，隨著網路頻寬市場需求成長、AI驅動，加上轉型策略發酵，可望推升未來業績成長。
網通族群去年業績受關稅及匯率波動影響不小，展望後市，神準表示，客戶通路庫存去化已於2025年告一段落，市場需求開始回溫。此外，該公司前進印度、日本等多元市場布局策略逐步展現成果，國際業務動能擴大。
神準指出，市場需求持續回溫，AI應用需求也加速發酵，神準的三大轉型策略也有正向發展，看好網路服務供應商（ISP）客戶布局可望逐漸發酵，印度及日本市場也逐步增溫，成為推升未來營運成長關鍵。
在優化營收結構部分，神準轉向開發ISP市場，目前印度、中東、非洲及南北美等地區ISP客戶陸續導入解決方案。
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