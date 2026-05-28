東洋微脂體將賣向澳洲

東洋（4105）昨（28）日召開股東常會，總經理侯靜蘭表示，東洋發展的利基微脂體產品Lipo-AB三年前在美國上市後，去年在美國市占率已經超過三分之一，近期澳洲市場即將領證，中東和東南亞及其他相關市場也正如期推進中。

侯靜蘭表示，東洋在2025年業績創新高達到64.5億元，成長9%，今年1到4月合併營收也成長了7%，營業利益更成長了23%，主要是核心策略營運三件驅動之下，讓東洋呈現非常強勁的成長力道。

展望未來，東洋會持續在這兩大方向繼續努力，一是針對海外市場布局Lipo-AB，除了美國會繼續成長之外，澳洲即將領證，中東和東南亞及其他相關市場也在如期的計畫當中；二是更多新產品上市，東洋的利基是困難學名藥，公司發展的微球體現在都在努力地開發當中，期待未來在很短的時間之內，美國會有第二個困難學名藥上市。