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萬旭雙利多 2026年拚績增兩成

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

萬旭（6134）昨（28）日於法說會報喜，打入手機直連衛星供應鏈，供應外太空衛星天線連接解決方案，在低軌衛星領域再下一城，加上儲能系統在AI資料中心加持下持續發光發熱，雙箭頭引領今年業績逐季成長。法人估，萬旭今年營收將成長兩成以上。

萬旭董事長張程欽表示，儲能已成為近年成長最快的業務，首季營收占比從2025年的33%，攀升至今年首季47%，營收也從2023年的8,400萬元大幅增至2025年的6.3億元。

他說，目前儲能市場需求仍相當強勁，尤其歐洲、澳洲持續透過政策補貼，協助企業與家庭導入儲能設備，以提升整體電網穩定性；萬旭結合中國大陸生產基地的成本優勢，以及日本品質管理能力，把儲能設備出海至歐洲市場，相當受到歡迎，主要是該公司的產品不會燒起來，儲能將是推動今年業績成長的主力產品。

航太工控與低軌衛星布局方面，張程欽透露，已與不只一家航太客戶合作，產品主要應用於高空與衛星相關領域。其中，手機直連衛星所需的高速傳輸線材，陸續供貨中。手機直連的衛星，在太空端的衛星陣列天線之間，需要高速訊號傳輸，仰賴高階高速線材，該公司主要負責部分大型線材結構生產與優化，並與客戶共同進行設計。

萬旭 營收 歐洲

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