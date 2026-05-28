聽新聞
0:00 / 0:00

利機加碼投資明鈞源

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

利機（3444）昨（28）日宣布，斥資5.08億元加碼投資明鈞源，合計持股比重提升至82%。

利機表示，相關股權買賣案，將依法令完成應有程序後，預計7月1日完成交割，明鈞源未來將成為利機集團具有實質經營權的子公司，不僅強化其在AI散熱領域的布局，更可望為集團營運創造成長新動能。

利機指出，這次投資案是推動公司營運升級與產品布局的重要里程碑。明鈞源成立於1996年，自2018年起成為利機均熱片產品的製造夥伴。雙方長期攜手布局散熱市場，創下年年快速成長佳績。歷經將近八年的合作，雙方在產品組合與銷售通路上的綜效已逐步展現，合作效益明確。

利機提到，隨著AI運算、高效能運算（HPC）及先進封裝應用快速發展，市場對高效散熱、精密加工及穩定供應的需求持續提升。

明鈞源注入利機資源，將加速其技術發展，雙方聯手跨足高階散熱與精密製造領域。

利機也藉此加速垂直整合與策略轉型，從以半導體材料代理銷售為主，進一步延伸至製造管理與量產交付，推動公司轉型為涵蓋行銷、研發、製造與服務的一體化價值鏈，並為擴大散熱產品規模及拓展歐美市場奠定基礎。

半導體

延伸閱讀

企業生日快樂／一詮精密研發能力 具領先優勢

裕隆雙軌打造成長曲線 推進新車量產 衝刺能源事業

企業生日快樂／一詮 轉型布局下個50年

新纖股東會／通過每股配發現金0.9元 半導體材料布局報捷

相關新聞

世界先進產能滿載 喊漲價

晶圓代工大廠世界先進（5347）昨（28）日召開股東會，董事長方略受訪時表示，目前產能衝上滿載，呈現供不應求盛況，正與客戶重新檢視價格有多少調整空間。

聖暉樂觀AI基建投資擴大

無塵室整合工程大廠聖暉*（5536）昨（28）日召開股東會，公司表示，看好AI基建投資持續擴大，帶動半導體、電子零組件、雲端運算、資料中心，以及一般民生等產業資本支出維持高檔。

櫃買赴倫敦 推廣債市制度

為促進我國債券市場與國際接軌，並提升台灣資本市場國際能見度，櫃買中心27日至今（29）日，由總經理陳麗卿率隊赴英國倫敦，出席國際資本市場協會（ICMA）第58屆會員大會暨年會，並於會議期間拜訪國際金融機構及我國駐英相關單位，推廣我國債券市場制度。

欣銓攻矽光子、CPO 報捷

IC測試大廠欣銓（3264）搶攻矽光子與共同封裝光學（CPO）測試市場報捷，董事長盧志遠昨（28）日於股東會後受訪表示，欣銓具備矽光子測試封裝一條龍服務，「與矽光子及CPO相關大廠都是我們的客戶」，助益未來營運成長。

精材樂觀市況 產能看增

台積電轉投資封測廠精材（3374）昨（28）日召開股東會，董事長陳家湘表示，半導體市況亮眼，今年營收、獲利以成長為目標，旗下測試服務本季底前將裝機完成，第3季底產能可望較去年底增加50%，推升後續營運。

利機加碼投資明鈞源

利機（3444）昨（28）日宣布，斥資5.08億元加碼投資明鈞源，合計持股比重提升至82%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。