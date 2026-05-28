利機（3444）昨（28）日宣布，斥資5.08億元加碼投資明鈞源，合計持股比重提升至82%。

利機表示，相關股權買賣案，將依法令完成應有程序後，預計7月1日完成交割，明鈞源未來將成為利機集團具有實質經營權的子公司，不僅強化其在AI散熱領域的布局，更可望為集團營運創造成長新動能。

利機指出，這次投資案是推動公司營運升級與產品布局的重要里程碑。明鈞源成立於1996年，自2018年起成為利機均熱片產品的製造夥伴。雙方長期攜手布局散熱市場，創下年年快速成長佳績。歷經將近八年的合作，雙方在產品組合與銷售通路上的綜效已逐步展現，合作效益明確。

利機提到，隨著AI運算、高效能運算（HPC）及先進封裝應用快速發展，市場對高效散熱、精密加工及穩定供應的需求持續提升。

明鈞源注入利機資源，將加速其技術發展，雙方聯手跨足高階散熱與精密製造領域。

利機也藉此加速垂直整合與策略轉型，從以半導體材料代理銷售為主，進一步延伸至製造管理與量產交付，推動公司轉型為涵蓋行銷、研發、製造與服務的一體化價值鏈，並為擴大散熱產品規模及拓展歐美市場奠定基礎。