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騰雲拓展智慧場域業務

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

智慧商業場域解決方案業者騰雲科技（6870）昨（28）日召開股東會，董事長梁基文看好AI應用需求持續升溫、智慧場域建置加速，以及海外布局效益逐步顯現，今年營運展望審慎樂觀，未來將持續深化AI平台服務、拓展國際市場，朝向企業AI與智慧場域整合服務領導品牌邁進。

昨天會中順利通過配發每股現金股利3.25元及股票股利約2元，合計每股5.25元股利案。

騰雲2025全年合併營收8.04億元，年增20.3%，營業利益1.92億元，年增54.6%，稅後淨利1.69億元，年增49.2%、每股純益7.08元，續創新高，主要受惠智慧零售、智慧場域、AIoT 與數據整合平台等核心能力帶動獲利成長。去年海外營收占比達41%，今年持續看好東南亞與東北亞市場快速發展。

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