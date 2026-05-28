聽新聞
0:00 / 0:00
騰雲拓展智慧場域業務
智慧商業場域解決方案業者騰雲科技（6870）昨（28）日召開股東會，董事長梁基文看好AI應用需求持續升溫、智慧場域建置加速，以及海外布局效益逐步顯現，今年營運展望審慎樂觀，未來將持續深化AI平台服務、拓展國際市場，朝向企業AI與智慧場域整合服務領導品牌邁進。
昨天會中順利通過配發每股現金股利3.25元及股票股利約2元，合計每股5.25元股利案。
騰雲2025全年合併營收8.04億元，年增20.3%，營業利益1.92億元，年增54.6%，稅後淨利1.69億元，年增49.2%、每股純益7.08元，續創新高，主要受惠智慧零售、智慧場域、AIoT 與數據整合平台等核心能力帶動獲利成長。去年海外營收占比達41%，今年持續看好東南亞與東北亞市場快速發展。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。