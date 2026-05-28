騰雲拓展智慧場域業務

為促進我國債券市場與國際接軌，並提升台灣資本市場國際能見度，櫃買中心27日至今（29）日，由總經理陳麗卿率隊赴英國倫敦，出席國際資本市場協會（ICMA）第58屆會員大會暨年會，並於會議期間拜訪國際金融機構及我國駐英相關單位，推廣我國債券市場制度。

2026-05-29 00:06