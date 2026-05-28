聽新聞
0:00 / 0:00

精材樂觀市況 產能看增

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

台積電轉投資封測廠精材（3374）昨（28）日召開股東會，董事長陳家湘表示，半導體市況亮眼，今年營收、獲利以成長為目標，旗下測試服務本季底前將裝機完成，第3季底產能可望較去年底增加50%，推升後續營運。

陳家湘說，面對大環境挑戰，精材採取差異化策略，聚焦具備利基優勢的晶圓級CSP（Chip Scale Package）封裝服務。因應客戶新一代產品研發需求，精材持續投入中長期技術研發與設備升級，精進客製化封裝與加工能力。

陳家湘指出，精材產品比較偏向利基型市場，公司必須追求快速、持續地創新，尤其 AI、AR／VR、智慧眼鏡這些新應用興起之後，對封裝技術要求也不同，這類產品需要輕薄短小，而傳統CSP雖適合小型化，但本身也有局限，精材會努力追求技術突破。

精材近年推動既有8吋轉12吋產能與製程升級，陳家湘透露，12吋CSP第3季將完成產能擴充、達每月2,000片，盼產能到位後，經過一至兩季的參數調整，2027年能看到更好的成績；8吋CSP產線將有數項新專案放量生產，有望提升產能利用率及獲利。

測試業務部分，陳家湘說，目前涵蓋很多不同應用，包括高速運算、手機晶片，以及其他邏輯IC等，種類大概有二、三十種；產能部分，新廠裝機進度已經超過60%，預期本季底、最晚不超過第3季底前裝機完成，預估整體測試代工產能將比去年底增加約50%。

台積電 董事長

延伸閱讀

台塑股東會／產能過剩壓力緩解 今年有望轉虧為盈

GIS奪輝達轉投資光通訊大廠Coherent大單 躍輝達關鍵夥伴

聯電矽光子技術平台 進入試產

企業生日快樂／一詮精密研發能力 具領先優勢

相關新聞

世界先進產能滿載 喊漲價

晶圓代工大廠世界先進（5347）昨（28）日召開股東會，董事長方略受訪時表示，目前產能衝上滿載，呈現供不應求盛況，正與客戶重新檢視價格有多少調整空間。

聖暉樂觀AI基建投資擴大

無塵室整合工程大廠聖暉*（5536）昨（28）日召開股東會，公司表示，看好AI基建投資持續擴大，帶動半導體、電子零組件、雲端運算、資料中心，以及一般民生等產業資本支出維持高檔。

櫃買赴倫敦 推廣債市制度

為促進我國債券市場與國際接軌，並提升台灣資本市場國際能見度，櫃買中心27日至今（29）日，由總經理陳麗卿率隊赴英國倫敦，出席國際資本市場協會（ICMA）第58屆會員大會暨年會，並於會議期間拜訪國際金融機構及我國駐英相關單位，推廣我國債券市場制度。

欣銓攻矽光子、CPO 報捷

IC測試大廠欣銓（3264）搶攻矽光子與共同封裝光學（CPO）測試市場報捷，董事長盧志遠昨（28）日於股東會後受訪表示，欣銓具備矽光子測試封裝一條龍服務，「與矽光子及CPO相關大廠都是我們的客戶」，助益未來營運成長。

精材樂觀市況 產能看增

台積電轉投資封測廠精材（3374）昨（28）日召開股東會，董事長陳家湘表示，半導體市況亮眼，今年營收、獲利以成長為目標，旗下測試服務本季底前將裝機完成，第3季底產能可望較去年底增加50%，推升後續營運。

利機加碼投資明鈞源

利機（3444）昨（28）日宣布，斥資5.08億元加碼投資明鈞源，合計持股比重提升至82%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。