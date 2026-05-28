精材樂觀市況 產能看增

台積電轉投資封測廠精材（3374）昨（28）日召開股東會，董事長陳家湘表示，半導體市況亮眼，今年營收、獲利以成長為目標，旗下測試服務本季底前將裝機完成，第3季底產能可望較去年底增加50%，推升後續營運。

陳家湘說，面對大環境挑戰，精材採取差異化策略，聚焦具備利基優勢的晶圓級CSP（Chip Scale Package）封裝服務。因應客戶新一代產品研發需求，精材持續投入中長期技術研發與設備升級，精進客製化封裝與加工能力。

陳家湘指出，精材產品比較偏向利基型市場，公司必須追求快速、持續地創新，尤其 AI、AR／VR、智慧眼鏡這些新應用興起之後，對封裝技術要求也不同，這類產品需要輕薄短小，而傳統CSP雖適合小型化，但本身也有局限，精材會努力追求技術突破。

精材近年推動既有8吋轉12吋產能與製程升級，陳家湘透露，12吋CSP第3季將完成產能擴充、達每月2,000片，盼產能到位後，經過一至兩季的參數調整，2027年能看到更好的成績；8吋CSP產線將有數項新專案放量生產，有望提升產能利用率及獲利。

測試業務部分，陳家湘說，目前涵蓋很多不同應用，包括高速運算、手機晶片，以及其他邏輯IC等，種類大概有二、三十種；產能部分，新廠裝機進度已經超過60%，預期本季底、最晚不超過第3季底前裝機完成，預估整體測試代工產能將比去年底增加約50%。