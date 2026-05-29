世界先進產能滿載 喊漲價

晶圓代工大廠世界先進（5347）昨（28）日召開股東會，董事長方略受訪時表示，目前產能衝上滿載，呈現供不應求盛況，正與客戶重新檢視價格有多少調整空間。

方略認為，從目前的AI需求及發展趨勢來看，下半年產業景氣應可優於上半年。即便世界當下產能滿載、供不應求，客戶為了確保產能，仍持續積極下單。

受惠於成熟製程需求熱，業界今年2月即傳出，世界4月起調漲部分產品代工報價，漲幅達15%。

方略先前曾預告，和客戶一起面對產業需求競爭，前陣子公司已有宣布漲價措施，也有得到客戶大部分接受與了解，後續將看情況，和客戶一起面對人工、材料與持續投資等成本大幅上升帶來的產業鏈狀況，會和客戶一起面對挑戰，預期下半年價格仍有支撐。

昨天再度談到價格議題，方略說，目前水電、材料都在漲價，伴隨人力和產能需求增加，公司會小心應對，並隨時觀察市場變化、競爭態勢和客戶需求，對於價格調整持開放態度，會和客戶重新檢視有多少調整空間。

世界指出，2025年全球半導體產值預估成長約20%，其中，非記憶體產值穩健成長約18%。展望2026年，在AI、HPC及相關終端產品應用的強勁需求帶動下，產業成長動能可望進一步增加，世界成長幅度可望優於產業整體發展。

世界強調，該公司在電源管理與功率半導體領域長期布局，正是基於對上述趨勢的前瞻判斷，將與客戶深度合作，克服AI時代的能源挑戰，並將其轉化為核心競爭優勢，掌握市場發展的絕對先機，優化生產效率並強化組織韌性和長期競爭力。

世界先前已在法說會指出，AI應用與投資動能明確，商用、工業與車用半導體庫存修正趨於健康，整體需求回溫，同時，先進製程持續排擠成熟製程資源，使供給端呈現結構性收斂。公司強調，價格策略將在與客戶長期合作架構下審慎推進，透過協商逐步反映投資與產能擴充成本，建立互惠關係。