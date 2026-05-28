儒億切入PCB 看見成果

車燈廠切入PCB，儒億看到成果。堤維西旗下子公司儒億（6604）表示，該公司提供不同車款的印刷電路板組裝解決方案，具備PCB組裝技術和經驗，擁有成熟的工藝和全方位的服務，已逐步顯現成果。

另外，儒億深耕車燈與汽機車零組件領域，其技術涵蓋光學設計、電子電路板製造、多色成型以及LCD導光板等科技範疇，是少數切入科技領域的車燈廠，具備科技化車燈廠的競爭利基。

據悉，美中貿易戰下，台灣雖受到美國關稅的牽制，但儒億主要出口亞洲市場，作為集團產品供給與調控基地，不受到美國關稅影響，競爭力相對突出。儒億今年首季每股純益達1.56元、領先同業。

儒億為汽機車與商用車的頭燈、尾燈、方向燈的OEM廠商，主要客戶為台廠、日系車廠，市場主力供應日本、台灣與東南亞，由於並未供應北美市場，去年以來並未受到美國關稅問題干擾，營收與獲利穩定，今年前四月營收7.07億元，較去年同期維持6.76%的成長。

儒億成立於1993年，總部位於台南市安南區，為國內汽車大廠堤維西旗下的轉投資企業。公司核心業務專注於汽機車車燈（包含頭燈、尾燈、日行燈等）、車用電子開關、車鎖模組及精密模具的設計、開發與製造。

市場布局營收內外銷並重，近年積極透過合資與設廠布局東南亞（如印尼、馬來西亞）的新興市場。目前股本為新台幣4.37億元，已於興櫃市場交易，並已正式送件初次申請股票上櫃。相對於台灣其他汽車零組件廠普遍受到美國關稅問題干擾，影響獲利，儒億第1季EPS 1.56元，較去年同期的0.91元大幅躍進，主要的關鍵在於儒億拓展東南亞新興市場，有助於業績成長。