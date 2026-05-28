快訊

0至18成長津貼...誰可以領取? 衛福部長石崇良曝兩大領取條件

台股上沖下洗靠記憶體撐盤 外資最愛這檔大買逾12萬張

聽新聞
0:00 / 0:00

聖暉去年全年每股配息20元 AI建廠需求助攻營運可期

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聖暉今日舉行115年股東常會。由董事長梁進利（左二）、總經理賴銘崑（右一）和另一總經理王俊盛（右二）共同主持。圖／聖暉提供
聖暉今日舉行115年股東常會。由董事長梁進利（左二）、總經理賴銘崑（右一）和另一總經理王俊盛（右二）共同主持。圖／聖暉提供

無塵室整合工程大廠聖暉*（5536）今日召開2026年股東常會，會中承認並通過2025年度營業報告書及合併財務報表以及2025年度盈餘分配案，上半年配發每股5.5元現金股利(已於2026年2月4日發放)，下半年配發每股14.5元現金股利，2026年7月6日為除息交易日，7月24日為發放日，合計2025年配發每股20元現金股利，配發率維持七成水準，持續將整體營運成果與全體股東共享。

聖暉 2025年全年合併營收達414.8億元，歸屬母公司純益35.3億元，每股純益達28.42元。主要受惠半導體先進製程、AI相關基礎建設及高科技產業客戶建廠需求暢旺，帶動在建工程施作規模放大，加上多產業、多工種與多區域布局綜效逐步發揮，推升全年營運締造歷年新高記錄。

不僅如此，聖暉2025年股東權益報酬率(ROE)提升至25.47％，資產報酬率(ROA)達12.26％，近三年均呈現逐年提升趨勢，反映集團在營運規模擴張之際，仍持續精進資源運用效率與獲利品質，致力為公司、員工及股東創造長期價值。

聖暉表示，看好AI基礎建設投資持續擴大，帶動半導體、電子零組件、雲端運算、資料中心及一般民生等產業資本支出維持高檔，為擴大未來營運成長動能，聖暉*以現有「聯合艦隊」優勢，整合集團旗下各專業工程、以及高潔淨度化學品供應與分裝系統設備與氣體主系統與二次配拆移機服務資源，致力擴大多元產業服務深度與市場滲透率，並積極朝向國際級工程服務平台邁進。

展望未來營運，聖暉表示，公司將持續鞏固亞洲既有市場，更將投入集團資源，強化美國、日本等半導體產業關鍵區域的業務接單動能，以加速完善全球化布局，透過不斷精進工程技術、導入數位化管理，並擴大海外專業團隊規模，隨著AI、半導體與雲端運算產業投資動能延續，聖暉*將持續聚焦高附加價值工程服務、提升專案執行效率並擴大海外接單版圖，創造未來營運寫新頁可期。

聖暉 股利 半導體

延伸閱讀

精測股東會／新廠興建計畫進行中 通過配息15.3元

精誠股東會／決議配發每股6元現金 深化AI與全球布局、造第三成長曲線

和泰車股東會／半導體、 AI需求旺推動車市成長總市場上看44萬台

安葆股東會／通過每股8元現金股利 微電網與模組化布局全球AI資料中心

相關新聞

台勝科法說會／與客戶溝通價格調整 將視時機適度反映價格

半導體矽晶圓廠台勝科（3532）於28日召開法說會，該公司表示，在供需緊張與成本壓力雙重支撐下，正與客戶積極溝通價格調整機制，應可為下半年價格調漲提供明確契機，後續將視時機適度反映價格。至於整體營運表現方面，下半年可望優於上半年。

萬旭法說會／打入手機直連衛星、業績爆發 法人估今年成長兩成起跳

萬旭（6134）28日舉行法說會，該公司打入手機直連衛星供應鏈，供應外太空衛星上面的天線連接解決方案，在低軌衛星領域再下一城，加上儲能系統在AI資料中心加持下，持續發光發熱，雙箭頭帶動下，今年業績將逐季成長，法人預估，今年營收至少成長兩成以上。

神準股東會／通過每股配3元現金股利 三大轉型策略將發酵

網通大廠神準（3558）28日股東會通過營運報告及盈餘分配案，2025年每股純益5.2元，每股配發3元現金股利。神準近期啟動三大轉型，優化產品結構，搶進ISP客戶；深化AI布局，搶攻企業及邊緣運算市場；強化技術門檻，建立完整AI生態系，未來隨著網路頻寬市場需求成長、AI驅動，加上轉型策略發酵，可望推升成長。

安葆股東會／通過每股8元現金股利 微電網與模組化布局全球AI資料中心

安葆（7792）28日召開股東常會，會中承認去年度營業報告書及財務報表，並通過盈餘分配案。安葆表示，受惠半導體、AI資料中心關鍵基礎設施建置需求持續升溫，公司統計截至2026年第1季，在手訂單已逾120億，相較2025年第4季約83億元，單季穩定成長近50%，顯示市場接單動能持續強勁。在股利政策方面，股東會通過去年度盈餘暨資本公積配發現金股利案，將以盈餘及資本公積合計配發每股8元現金股利，總計發放現金約3.73億元。

聖暉股東會／年全配息20元 AI 建廠需求助攻營運升溫

無塵室整合工程大廠聖暉*（5536）28日召開2026年股東常會，會中承認並通過2025年度營業報告書及合併財務報表以及2025年度盈餘分配案，上半年配發每股5.5元現金股利（已於2026年2月4日發放），下半年配發每股14.5元現金股利，預計2026年7月6日為除息交易日，7月24日為發放日，合計2025年配發每股20元現金股利，配發率維持七成水準。

聖暉股東會／通過每股配息20元 AI建廠需求助攻後市

無塵室整合工程大廠聖暉*（5536）今（28）日召開股東常會，通過2025年營業報告書、財務報表及盈餘分配案。聖暉去年度每股配發現金股利20元，其中上半年每股5.5元已於今年2月發放，下半年每股14.5元預計7月6日除息、7月24日發放，整體配發率維持約七成水準。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。