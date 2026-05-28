東洋股東會／總座侯靜蘭：微脂體藥 Lipo-AB 將進澳洲、中東、東南亞

東洋（4105）28日召開股東常會，總經理侯靜蘭表示，東洋發展的利基微脂體產品Lipo-AB三年前在美國上市後，去年在美國市占率已經超過三分之一，近期澳洲市場即將領證，中東和東南亞及其他相關市場也正如期推進中。

侯靜蘭表示，東洋在2025年業績創新高達到64.5億元，成長9%，今年1到4月合併營收也成長了7%，營業利益更成長了23%，主要是核心策略營運三件驅動之下，讓東洋呈現非常強勁的成長力道。

她指出，這樣的成長力道主要來自於兩個方向，包括海外市場布局，及新產品上市。海外市場布局主軸是利基微脂體產品，Lipo-AB三年前在美國上市，帶動業績持續成長，去年在美國市占率已經超過三分之一，除了美國之外，還有韓國市場的成長，這些都是公司非常值得驕傲的成績；針對新產品上市，過去幾年，東洋每一年平均有兩項新產品上市，其中最重要的就是血癌產品Minjuvi，能夠進一步優化東洋整個產品線的組合。

侯靜蘭強調，現在供應鏈韌性政府在支持也非常重要，所以東洋的重磅抗生素Bobimixyn在前年上市，都是能夠符合這個未滿足的醫藥需求，今年東洋即將上市的重磅產品─肺癌小分子藥物能夠滿足更多的醫患的需求，這些新產品上市都帶來了強勁的成長動能。

展望未來，東洋會持續在這兩大方向繼續努力，一是針對海外市場布局Lipo-AB，除了美國會繼續成長之外，澳洲即將領證，中東和東南亞及其他相關市場也在如期的計畫當中；二是更多新產品上市，東洋的利基是困難學名藥，公司發展的微球體現在都在努力地開發當中，期待未來在很短的時間之內，美國會有第二個困難學名藥上市。

除此之外，供應鏈韌性的抗生素是東洋非常重視的領域，公司目前正在開發幾款產品，相信未來會陸續上市。東洋還有一些特色學名藥正在研發中，期待未來每一年還是可以持續兩項新產品，上市的速度能夠持續成為帶動成長的動能，奠定東洋國際化基礎，相信公司會以穩健的腳步，持續朝向國際化邁進。