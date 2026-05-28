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台勝科法說會／與客戶溝通價格調整 將視時機適度反映價格

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
台勝科董事長郭文筆。記者曾吉松／攝影
台勝科董事長郭文筆。記者曾吉松／攝影

半導體矽晶圓台勝科（3532）於28日召開法說會，該公司表示，在供需緊張與成本壓力雙重支撐下，正與客戶積極溝通價格調整機制，應可為下半年價格調漲提供明確契機，後續將視時機適度反映價格。至於整體營運表現方面，下半年可望優於上半年。

台勝科第1季合併營收為33.08億元，季增1.2%、年增10.8%，受到新廠相關折舊攤提影響，淨損約0.68億元，每股淨損0.18元。不過該公司強調，若剔除新廠折舊因素，本業的獲利能力優於2025年。

針對整體矽晶圓市場展望，台勝科指出，在AI需求強勁帶動下，半導體產業正迎來新一輪結構性成長。晶圓代工先進製程領域需求強勁，而在成熟製程方面，因AI對電源管理需求提高，產能利用率也全面回升；在記憶體方面，因代理式 AI 需求大幅增加，供需已出現結構性缺口。12 吋矽晶圓持續呈現強勢復甦態勢，8 吋矽晶圓市場也因電源管理 IC 需求強勁而明顯回溫，客戶端庫存策略已由去化轉為回補。

另外，台勝科提到，該公司積極布局先進封裝用中介片，已與主要客戶合作開發多項特殊規格矽晶圓，預計下半年起配合客戶進入量產。

短期而言，台勝科預期在第2季至下半年，隨客戶需求及價格調整逐步到位帶動下，營運表現可望逐季提升。該公司中長期則有三大動能支撐成長，首先是AI 先進封裝技術推動多晶圓堆疊應用（dual/triple wafer），使單顆晶片所需矽晶圓面積大幅增加；二是客戶庫存策略由去化轉為回補，訂單能見度顯著改善；第三則是全球主要半導體廠2027至2028年擴產規模為近年最大，預期將帶動矽晶圓需求同步成長。

矽晶圓 台勝科

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