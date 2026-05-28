漢康-KY 29日創新版上市 首五個交易日無漲跌幅限制

萬旭（6134）28日舉行法說會，該公司打入手機直連衛星供應鏈，供應外太空衛星上面的天線連接解決方案，在低軌衛星領域再下一城，加上儲能系統在AI資料中心加持下，持續發光發熱，雙箭頭帶動下，今年業績將逐季成長，法人預估，今年營收至少成長兩成以上。

2026-05-28 16:50