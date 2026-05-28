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漢康-KY 29日創新版上市 首五個交易日無漲跌幅限制

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所表示，漢康-KY（7827）股票自29日於創新板上市開始買賣。

HanchorBio Inc.英屬開曼群島商漢康生技股份有限公司為初次於創新板第一上市掛牌，其已公開發行普通股股票自5月29日上市開始買賣，其普通股股票自上市買賣日起五個交易日，股價採無漲跌幅限制。

生技醫療股的生技醫療目前普通股數量為139,605,737股。

證交所將於該股票上市買賣當天以盛大隆重掛牌典禮歡迎HanchorBio Inc.英屬開曼群島商漢康生技股份有限公司加入上市行列，該典禮將於當日上午八點五十分到九點三十分之間透過『WebPro證券暨期貨市場影音傳播網』實況轉播典禮內容，歡迎各界利用網路於典禮時間至http://webpro.twse.com.tw觀看實況內容。

生技 創新板

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