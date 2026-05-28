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萬旭法說會／打入手機直連衛星、業績爆發 法人估今年成長兩成起跳

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
萬旭董事長張程欽。記者蕭君暉／攝影
萬旭董事長張程欽。記者蕭君暉／攝影

萬旭（6134）28日舉行法說會，該公司打入手機直連衛星供應鏈，供應外太空衛星上面的天線連接解決方案，在低軌衛星領域再下一城，加上儲能系統在AI資料中心加持下，持續發光發熱，雙箭頭帶動下，今年業績將逐季成長，法人預估，今年營收至少成長兩成以上。

萬旭第1季產品營收比重，儲能產品占47%、航太工控占14%、車用電子17%、視訊安控6％、醫療產品5%、其他11%。

萬旭董事長張程欽表示，儲能已成為萬旭近年成長最快的業務，占比從2025年的33%攀升至今年首季47%，營收也從2023年的8,400萬元大幅增至2025年的6.3億元。他說，AI算力資料中心帶動電力需求快速攀升，加上綠電搭配儲能的成本逐漸具備競爭力，帶動歐美市場積極推動大型商業儲能與家庭儲能建置，成為未來重要成長動能。

他指出，目前儲能市場需求仍相當強勁，尤其歐洲、澳洲持續透過政策補貼，協助企業與家庭導入儲能設備，以提升整體電網穩定性；該公司結合中國大陸生產基地的成本優勢，以及日本品質管理能力，把儲能設備出海至歐洲市場，相當受到歡迎，主要是該公司的產品不會燒起來，儲能將是推動今年業績成長的主力產品。

至於航太工控與低軌衛星，張程欽透露，目前已與不只一家航太客戶合作，產品主要應用於高空與衛星相關領域，其中手機直連衛星所需的高速傳輸線材，陸續供貨中。手機直連的衛星，在太空端的衛星陣列天線之間，需要高速訊號傳輸，仰賴高階高速線材，該公司主要負責部分大型線材結構生產與優化，並與客戶共同進行設計。

萬旭指出，第1季營收達5.63億元，年增58%，2023年至2025年營收分別為11億元、15.6億元及19.1億元，年增率皆維持20%以上水準；其中，今年1月更創下十多年來單月新高，2月至4月平均單月營收維持在1.8億至1.9億元區間，對今年後續三季營運維持審慎樂觀看法。

營收 供應鏈 萬旭

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