揚秦法說會／麥味登第2季推新品搶聯名商機 業績看俏

揚秦國際企業（2755）於28日召開法人說明會，總經理林麗玲表示，揚秦今年第1季合併營收、營業利益、稅後淨利及追溯後每股盈餘等，均創歷年同期新高，同時毛利率、營益率、淨利率相較去年同期亦繳出「三率三升」佳績。

第2季「麥味登」與「炸雞大獅」接連推出新品與聯名活動，持續擴大品牌聲量並刺激門市買氣。

林麗玲表示，揚秦旗下加盟雙引擎第2季品牌活動搶攻聯名商機，旗下主力品牌「麥味登」與療癒系超人氣IP「LuLu豬」展開跨界聯名，周邊商品義賣所得將全數捐贈「心路基金會」。

「炸雞大獅」也將於6月展開首次IP聯名，與台灣知名的插畫藝術家KINGJUN聯手打造「炸雞宇宙聯盟」，同步推出「JUN脆雞柳捲餅」限定餐點及「芥末美乃滋沾醬」、「梅好海苔雙灑粉」等期間限定炸雞口味。

麥味登年度新品「元氣蛋白」系列推出後，不僅成為社群話題焦點，不僅締造日銷萬份的佳績，更帶動門市營收成長。

其中指標性產品「原塊嫩雞起司蛋白堡」蛋白質含量高達43g，口感軟嫩的「蛋白磚」取代漢堡麵包，打破傳統早餐高澱粉的印象。林麗玲表示，從去年的「豆皮蛋餅」到新推出的「元氣蛋白系列」都持續推進「麥味登」朝向健康餐飲的方向發展。

林麗玲於法說會中表示，「麥味登」已站穩千店規模並以開設「複數店」擴大競爭力，「炸雞大獅」將持續調整營運體質並挑戰國內百店的階段目標，美國今年將開設三家門市，首店預計於七月開幕。

已成為揚秦營收小金雞的「涮金鍋」，不僅持續展現高獲利能力，營收占比也明顯提升，顯示「涮金鍋」正處於快速成長階段，今年度預計展店6家，目前已確認4家新門市的預定位址，分別在桃園市八德區、蘆竹區以及新北市林口區、新莊區。「涮金鍋」第3季將正式跨出桃園，朝向新北市拓點。

展望後市，林麗玲表示，下半年進入營運旺季，各品牌除持續拓展門市外，總部也將發展「智慧營運整合系統」，深化AI數智轉型的發展與應用，透過數據精準調節總部食材配貨，緩解原物料波動壓力並優化倉儲效率。透過POS與APP的數據反饋，強化消費感知，輔助門市營運管理與精準行銷。以發展AI數位韌性，強化各系統模組的協作，支援總部、物流與門市跨場域的整體營運升級。

目前集團APP會員人數已突破145萬人，LINE會員數也已突破190萬人，消費者透過APP、桌邊掃碼與外送平台等數位點餐服務的消費金額在門市總營收的占比也已突破六成，透過跨品牌會員經營，將有效帶動揚秦餐飲生態圈的成形。

截至目前，「麥味登」總店數1,020家，「炸雞大獅」海內外店數127家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數8家，「涮金鍋」店數8家，「檳城煎蕊」店數1家。