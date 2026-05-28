神準股東會／通過每股配3元現金股利 三大轉型策略將發酵

網通大廠神準（3558）28日股東會通過營運報告及盈餘分配案，2025年每股純益5.2元，每股配發3元現金股利。神準近期啟動三大轉型，優化產品結構，搶進ISP客戶；深化AI布局，搶攻企業及邊緣運算市場；強化技術門檻，建立完整AI生態系，未來隨著網路頻寬市場需求成長、AI驅動，加上轉型策略發酵，可望推升成長。

2025年網通族群受到關稅及匯率影響營運表現，神準表示，客戶在通路庫存在2025年已經去化告一段落，市場需求開始回溫，此外，神準布局印度、日本多元市場布局策略逐步展現成果，國際業務動能擴大，但仍受到關稅等影響壓抑客戶需求，2025年營收年增25%，獲利年增28%，每股純益5.2元。

神準指出，市場需求持續回溫，AI應用需求也加速發酵，對神準的三大轉型策略也有正向發展，看好網路服務供應商（ISP）客戶布局可望逐漸發酵，印度及日本市場也逐步增溫，成為推升未來營運成長關鍵。

神準表示，在優化營收結構部分，神準為分散市場風險並追求規模化成長，轉向開發ISP市場，目前印度、中東、非洲及南北美等地區ISP客戶陸續導入解決方案，產品線包含FWA、ODU、IDU、RMDU等網通設備。

神準看好，日本與印度市場為未來成長重點，預期日本市場效益將於2027年逐步顯現，印度的電信商業務布局自2026年就有成效，標案第2季將大量出貨，下半年有機會爭取到新標案，預期今年來自ISP營收占比可望有效提升，成為營運成長動能。

此外，神準深化AI布局因應企業對AI應用，神準認為，資料安全與在地端運算需求快速成長，神準積極開發AI產品線，從AI Camera、Edge AI BOX（邊緣運算智慧盒）、AI server（伺服器）到雲端管理系統，除提供彈性軟硬體整合解決方案，並降低企業導入門檻，可望有效搶攻企業端與邊緣運算市場。

同時，神準也強化技術門檻，神準表示，網通產品線方面，鎖定核心技術發展方向，開發具L3及Stacking功能的中高階企業用交換機產品，規劃CamAI、TalkAI、AssistAI、AgenticAI及NVS等系列產品，建立完整AI應用生態系，行銷AI品牌。

展望未來，神準表示，網路頻寬及傳輸速度需求的提高，網路通訊產業運用持續擴大，更積極落實三大轉型策略，預期全年產品銷售數量可望持續成長。