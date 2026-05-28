安葆股東會／通過每股8元現金股利 微電網與模組化布局全球AI資料中心

安葆（7792）28日召開股東常會，會中承認去年度營業報告書及財務報表，並通過盈餘分配案。安葆表示，受惠半導體、AI資料中心關鍵基礎設施建置需求持續升溫，公司統計截至2026年第1季，在手訂單已逾120億，相較2025年第4季約83億元，單季穩定成長近50%，顯示市場接單動能持續強勁。在股利政策方面，股東會通過去年度盈餘暨資本公積配發現金股利案，將以盈餘及資本公積合計配發每股8元現金股利，總計發放現金約3.73億元。

安葆董事長陳志復在股東會上，引用產業巨頭的話強調：「沒有能源，就沒有 AI。」他指出，這正是安葆公司非常相信且奉行的準則，公司的主要工作就是為接下來的產業發展奠定良好的基礎建設。

陳志復表示，安葆過去倡導多年的「微電網」概念，如今隨著 AI 數據中心的爆發，將得到具體實現。而且，這個實現的地點不一定是在台灣，更有可能是在海外。因此，安葆在未來半年至一年的時間內，除了加速發展基礎工程建設所需的各項努力外，持續評估海外市場與合作機會。

針對亮眼的訂單表現，陳志復向股東分享，目前在手訂單維持高檔，對於未來爭取海外訂單抱持審慎樂觀態度。為了迎接海外龐大的商機與挑戰，安葆目前的首要任務是將海外布局、組織架構以及後勤系統建備完全，以充裕的準備來因應未來的挑戰。

雖然市場前景看好，但陳志復也坦言，現實上面臨著產能、人力、後勤以及供應鏈等各方面的嚴峻挑戰。為此，安葆將透過智慧製造與預製化、模組化產品，降低對當地施工技術人力的依賴，滿足全球市場可能產生的龐大需求，同時也將擴充國內生產基地，除了台南二廠建置，安葆也將進駐國科會的「屏東科學園區」計畫，希望與台灣供應鏈夥伴「共同打國際盃」。

因應長遠的發展，陳志復強調「人才」與「人才培育計劃」的重要性。安葆目前正積極與各個產、官、學、研界展開深度互動，希望能建立更好的合作平台。