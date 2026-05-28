聖暉股東會／通過每股配息20元 AI建廠需求助攻後市

無塵室整合工程大廠聖暉*（5536）今（28）日召開股東常會，通過2025年營業報告書、財務報表及盈餘分配案。聖暉去年度每股配發現金股利20元，其中上半年每股5.5元已於今年2月發放，下半年每股14.5元預計7月6日除息、7月24日發放，整體配發率維持約七成水準。

聖暉2025年合併營收達414.8億元，稅後淨利歸屬母公司業主35.3億元，每股純益（EPS）28.42元，營運表現創歷年新高。公司表示，主要受惠半導體先進製程、AI相關基礎建設及高科技產業客戶建廠需求暢旺，推升在建工程施作規模放大，加上多產業、多工種與多區域布局綜效發揮，帶動全年營運成長。

獲利品質同步提升，聖暉去年股東權益報酬率（ROE）達25.47%，資產報酬率（ROA）達12.26%，近三年均呈逐年提升，反映公司在營運規模擴張下，仍持續強化資源運用效率。

展望後市，聖暉看好AI基礎建設投資持續擴大，半導體、電子零組件、雲端運算、資料中心及民生產業資本支出仍維持高檔。公司將運用集團「聯合艦隊」優勢，整合專業工程、高潔淨度化學品供應與分裝系統、氣體主系統及二次配拆移機服務等資源，擴大多元產業服務深度。

聖暉表示，未來除持續鞏固亞洲既有市場，也將強化美國、日本等半導體關鍵區域接單動能，擴大海外專業團隊規模，並透過工程技術升級與數位化管理提升專案執行效率。隨AI、半導體與雲端運算投資動能延續，後續營運成長仍可期待。