誠品海外展店再下一城！插旗大阪難波商圈 2027年開幕

誠品生活海外展店跨大步，日本關西開展首家店點！誠品生活董事長吳旻潔28日於股東會上宣布，在日本「株式会社丸井」邀請下，將攜手日本百年書店有隣堂於大阪難波商圈都心潮流文化發信地「難波丸井NAMBA MARUI」打造全新據點，預計2027年開業。

吳旻潔表示，誠品生活多年前受邀首度跨出華人社會於東京日本橋開展首店，旋及疫情來襲放慢腳步，如今再度應邀向西日本延伸開拓，標誌了台灣原生文創與書店品牌在日本以「品牌授權」經營的重要進展。

誠品生活表示，大阪新店點位居難波商圈繁華核心的「難波丸井NAMBA MARUI」，距離關西機場車程約半小時，商場B1連通難波車站，每日串聯近百萬人次交通流量，且鄰近心齋橋、道頓堀、黑門市場、百年文化地標「松竹座」等觀光熱點，遊客絡繹不絕，優越地理條件為難波丸井NAMBA MARUI帶來全年千萬人流。

誠品生活表示，將以獨具一格的內容詮釋力與創意策展力，汲取過去幾年在日本橋的經營經驗，結合有隣堂在日本耕耘逾百年的深厚基礎，以「文化體驗」為主題打造全新店點，期許在大阪開啟台日雙方更深一層的跨文化交流可能。

誠品生活橫跨亞洲城市，在台灣各地以及香港、蘇州、日本東京與馬來西亞吉隆坡共有49家據點，2019年受邀至東京開展的日本首店「誠品生活日本橋」持續促動台日交流。

另，曾邀請《國寶》原著小說家吉田修一、直木賞獲獎作家中島京子、芥川賞得主李琴峰、小說家吉本芭娜娜、幾米、蔡康永、台南阿霞飯店料理長吳健豪等台日知名創作者親臨現場分享，每年也舉辦台味美食料理實演、音樂演出、創意手作體驗等逾百場藝文活動，7年來已成為台日文創、設計、觀光、美食等多元文化內容交流平台。

吳旻潔表示，未來誠品生活與有隣堂將攜手整合台日雙邊資源，注入源源不絕的新鮮創意，期許將台灣充滿文化底蘊與溫暖心意的閱讀與藝文生活場域，在日本持續發展前進。