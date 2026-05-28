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誠品首度推會員聚所！台南第一站、南港將設全台最大點 入場方式曝

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北即時報導
誠品將於6月中旬起於全台北中南推出全新會員專屬空間「誠品會員聚所」，圖為3D模擬示意圖。圖／誠品提供
誠品將於6月中旬起於全台北中南推出全新會員專屬空間「誠品會員聚所」，圖為3D模擬示意圖。圖／誠品提供

強化會員服務，誠品生活首度推出「誠品會員聚所」。誠品生活（2926）董事長吳旻潔28日在股東會上宣布，將於6月中旬起於台北、台中、台南推出全新會員專屬空間，首站「誠品生活台南」已率先啟用，台中「誠品生活480」第4季接續亮相，台北市則預計在南港開展全台規模最大的會員聚所。

吳旻潔表示，近來明顯感受到許多人都喜愛回歸實體去感受溫度，而誠品目前會員數約400萬人，誠品一直在思考如何提高回店率，優化會員服務。

吳旻潔表示，觀察誠品會員近年來更注重在情緒價值與自我療癒方面，因此誠品強化打造獨特的會員體驗，提供專屬的空間服務，未來透過「誠品會員聚所」，進一步深化會員關係，提升黏著度。

「誠品會員聚所」空間設計以溫潤沉靜的綠意樹景為設計概念，揉合沉穩木質與森林色調營造出會呼吸的空間語彙，並融入閱讀、藝術、音樂與美食等生活元素，期盼打造一處讓會員放慢步調、沉澱身心的質感場域。

會所將規劃誠品選書供會員自由取閱，誠品畫廊也會推薦藝術創作，並將提供多款嚴選咖啡、歐洲百年茶與涼夏氣泡飲，搭配綜合堅果、日式米果、風味爆米花等多款輕食選擇，會員憑券即可免費入場體驗。另外也會限時推出哈根達斯迷你杯、酒精性飲品等豐富品項加價購服務。

吳旻潔表示，誠品全台會員數穩定成長，營收貢獻占比已突破6成，自2020年推出「eslite premium黑卡專屬餐飲空間」以來深獲好評，平日滿座率逾9成、假日更一位難求，將內容與空間體驗深度結合的服務模式，不僅促動高黏著度的核心黑卡會員最高單月回訪達10次，月均來訪黑卡會員人數也成長近2成，展現實體場域難以取代的獨特魅力。

「誠品會員聚所」會員憑手機APP指定電子券即可免費入場，除黑卡會員以每月飲品招待券可免費入場，全會員亦可以500誠品點超值兌換1張款待券；凱基誠品聯名卡友則可直接以100誠品點兌換1張款待券體驗。無券會員若欲體驗第一小時168元，第二個小時起每半小時84元。

誠品將於6月中旬起於全台北中南推出全新會員專屬空間「誠品會員聚所」，圖為3D模擬示意圖。圖／誠品提供
誠品將於6月中旬起於全台北中南推出全新會員專屬空間「誠品會員聚所」，圖為3D模擬示意圖。圖／誠品提供

誠品將於6月中旬起於全台北中南推出全新會員專屬空間「誠品會員聚所」，圖為3D模擬示意圖。圖／誠品提供
誠品將於6月中旬起於全台北中南推出全新會員專屬空間「誠品會員聚所」，圖為3D模擬示意圖。圖／誠品提供

資料來源／誠品
資料來源／誠品

誠品生活董事長吳旻潔。記者朱曼寧／攝影
誠品生活董事長吳旻潔。記者朱曼寧／攝影

誠品將於6月中旬起於全台北中南推出全新會員專屬空間「誠品會員聚所」，圖為3D模擬示意圖。圖／誠品提供
誠品將於6月中旬起於全台北中南推出全新會員專屬空間「誠品會員聚所」，圖為3D模擬示意圖。圖／誠品提供

誠品 台南 吳旻潔 股東會

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