萬潤開高攻漲停 外資調升目標

美系大行調升萬潤（6187）目標價，28日股價開高走高至1,240元，旋即亮燈漲停。

美系大行將2027年SoIC 產能小幅下修，但上修CoWoS 產能預估由16–17 萬片/月上調至 20 萬片/月，看到台積電（2330）進一步於 AP7 擴充 CoWoS 產能。觀察看到更多非台積電的 2.5D 封裝方案供應商，可為萬潤創造新的 TAM包括 FoPLP 與 Intel 的 EMIB等。

萬潤CPO 方面也已打入 NVIDIA CPO 供應鏈，供應 FAU光學引擎耦合與 FAU AOI 設備。美系大行上修2026-2028年每股稅後盈餘（EPS）至22.1/39.1/45元，以2027年40xPE評價，同步升目標。