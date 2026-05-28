世紀攻無人機、AI 大健康

上曜集團旗下世紀民生*（5314）董事長為張祐銘宣布，啟動雙引擎跨界生態系，十個月整合五大戰略夥伴，深化「低空經濟關鍵技術」與「AI大健康」產業鏈布局。

首先，無人機科技搶占全球非紅供應鏈剛需；其次瞄準AI大健康精準醫學與垂直通路的完整閉環。

張祐銘指出，世紀透過深度資本合作與資源整合，在過去十個月內，接連與詠昇電子、星雲電腦、萬年清、天良生技，以及透過信立化學持有的邁達康網路等五家指標性戰略夥伴展開深度股權投資、業務結盟與供應鏈鏈結，正式完成「鳳凰計畫1.0」第一階段生態系版圖建構。

他說，在全球科技巨頭競逐的低空經濟框架下，無人機產業的「去紅化」已成為不可逆的國際剛性需求，集團已投入大量資源，專注於低空飛行載具所需的「高頻通訊模組」與「精準AI視覺模組」等核心系統開發。透過大幅提升載具端的邊緣運算效能，全面強化系統的資安防禦與自主避障能力，讓世紀從晶片設計與上游零組件層面出發，以領先的技術優勢全速對接全球高毛利的商用、工業與特殊應用市場。

大健康領域是世紀民生近年驅動獲利大幅成長的主要核心引擎，張祐銘分析，集團透過策略併購、通路整合與數位導購資源串聯，「鳳凰計畫1.0」已成功完成從「前端研發、AI製造」到「實體與數位通路」的一條龍垂直整合，建立具規模化複製能力的大健康營運平台。