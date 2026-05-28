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湧德產能滿 訂單看到年底

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

湧德（3689）昨（27）日舉行股東會，董事長陳伯榕表示，目前產能已滿，訂單到今年底沒有問題，客戶一直催促交貨，為因應產能不足，規劃台灣、越南與杭州三地擴產，除了光通訊產品占比持續提升，該公司因應客戶需求開發的浸沒式液冷（Immersion Cooling）機櫃已經完成，是推動下一波業績成長主力產品。

湧德昨天也完成世代交替，由原總經理陳旻徹升任董事長，副總石育展升任總經理。

湧德4月營收7.85億元，創單月歷史新高，月增7.64%，年增44.31%；前四月營收27.09億元，年增33.37%。陳伯榕預告，5月業績可望優於4月，第2季營運可期，隨著營收規模持續放大，加上光通訊等新產品比重持續上升，法人預估，湧德今年每股純益挑戰10元以上，續創新高。

陳伯榕說，目前訂單太多，產能安排很滿，已經到年底了，很多產品都是客製化，又是高速產品，很複雜，沒辦法完全自動化，其中，很多美國客戶是特規品，生產都要八周以上，「每天都被客戶追著跑」。

針對光通訊產品，他說，過去400G為主力，目前800G與1.6T都在出貨，並以800G以下產品出貨比較多，尤其是光模組產品，「單價都不是開玩笑的」。

他指出，光通訊產品價格不能與傳統連接器價格相比，「不能拿汽車的價錢去與腳踏車比較。」隨著出貨單價大幅提升，可望明顯挹注該公司營收與獲利。

產能方面，之前併購的杭州廠效益將會加快，原本就有獲利；越南廠下半年會有比較大的資本支出。

越南 營收 光通訊

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