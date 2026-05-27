旅天下股東會／通過現金股利5元、殖利率逾8% 7月13日發紅包

旅天下（6961）27日召開股東常會順利完成改選，並舉行董事會，李嘉寅獲推選續任董事長。

面對快速變動的市場環境，董事長李嘉寅表示，旅天下這幾年的成長，來自於對產品的堅持與對股東的承諾。我們熟稔包機包銷操作，今年進一步加大長程線的投入，讓旅客不管是想飛短程高CP值、還是想搭國籍航空舒適直飛歐洲及紐澳美加，都能在旅天下找到最合適的選擇。同時，我們也持續深化同業整合，採取風險共擔、利潤共享的夥伴模式，共同創造更強韌的產業生態。

旅天下會中通過2025年財報，確認配發現金股利5元（含資本公積配發1.5元），依27日收盤均價計算，現金殖利率超過8%，在同類型旅遊股中排名前段班。

在股利回饋方面，疫情後三年（2023至2025年度）旅天下累計配發現金股利合計每股14.5元、股票股利1.7元。本次股東會通過2025年度每股現金股利5元後，除息基準日訂為2026年6月19日；現金股利發放日為2026年7月13日。

旅天下今日股東常會也順利進行董事會改選，選出4席董事及3席獨立董事。董事當選名單包括：李嘉寅、魏寶生以及2席旅天下投資控股法人代表陳劍雄、鍾丹丹。而3席獨立董事當選名單則為：吳惠瑜、吳裕群以及鄭兆剛。隨後旅天下新任董事會亦推選李嘉寅續任董事長。

2025獲利表現不俗、今年前4月營收續旺 三大動能齊發

2025年受惠旅遊市場持續熱絡，旅天下合併營收41.3億元、稅後純益1億元，年增16%，每股盈餘（EPS）4.23元。2026年續寫佳績，累計1至4月合併營收15.6億元，較去年同期增加2.33%。營收動能主要來自三大面向：加盟門市穩步擴展（全台現達86家）持續帶動地方業績；包機包銷線路銷售旺盛，以及2026年起全方位深化長程航線布局，全面開拓歐洲、紐澳及美加等多元產品矩陣，並積極加大中南區出發的產品布局，成功擴大在地出發與長程旅遊客群。

針對2026年的營運方針，旅天下以「深化長程航線布局」與「擴大國內外同業整合」為雙引擎，在既有短中程包機包銷優勢之上，加速打造多元化、全航司的產品矩陣，推動品牌邁向新一輪成長。而在旅天下的產品版圖中，包機包銷始終是最具競爭力的銷售核心，深獲旅客高度肯定。日本線方面，北海道直飛包機挾帶豐富的行程設計廣受歡迎，還有岩手縣花卷溫泉深度包機線路主打在地療癒體驗，成為近年話題新寵，屢屢秒殺搶售；東南亞線方面，越南芽莊直飛包機以純淨海岸與高CP值行程組合，持續引領東南亞旅遊熱潮，市場反應熱烈。上述包機包銷商品融合航班資源掌控與旅遊內容設計的雙重優勢，是旅天下差異化競爭的重要基石。

2026年旅天下積極加大力道布局長程線，重點攜手中華航空（2610）直飛多個歐洲及美洲核心航點，主打雙點進出、不走回頭路的靈活行程設計；同步與長榮航空（2618）擴大歐洲、大洋洲、北美等長程航線合作，大幅增加直飛班次與艙位供給，為旅客提供更舒適的飛行體驗。值得一提的是，旅天下2026年商品線已形成三層結構：以高CP值的低成本航空（LCC）覆蓋短中程預算旅客；以國籍航空（華航、長榮）直飛舒適艙等為長程旅客首選；並搭配外籍航空（國泰、阿聯酋、東方航空等）多元轉機方案，完整滿足不同預算、不同需求的多元旅客族群，讓旅天下從「高CP值包機品牌」蛻變成為「全旅型綜合旅遊品牌」。